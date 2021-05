Kate Middleton «parfaitement à la maison à Balmoral» avant que Meghan ne rejette sa visite | Royal | Nouvelles

Kate Middleton était une “ future mariée timide ”, selon un expert

La famille royale a subi certains de ses événements les plus tumultueux ces derniers temps. Le mois dernier, le prince Philip est malheureusement décédé à l’âge de 99 ans. C’était peu de temps avant que la reine ne se prépare à célébrer son 95e anniversaire, et le prince William et Kate, duchesse de Cambridge, ont célébré leur dixième anniversaire de mariage.

Cependant, les choses étaient devenues mouvementées même avant cela.

Les retombées de Meghan et du prince Harry ont tourmenté la famille depuis qu’ils ont annoncé leur départ l’année dernière.

Avant cela, le couple avait révélé qu’ils n’étaient plus heureux en tant que membres de la famille royale.

Beaucoup rendent hommage à Kate qui, comme Meghan, est entrée dans la famille en tant qu’extérieur et «roturier», mais s’est gélifiée de manière presque transparente.

Un moment charnière de Kate devenant une royale est venu après qu’elle a été invitée à Balmoral, un événement qui a été décrit comme le “Balmoral Test” pour ceux qui entrent dans l’entreprise de l’extérieur.

Kate a fait sa première visite en 2009, deux ans avant son mariage avec William; juste un an après que ses parents aient été invités à un week-end de tournage là-bas, ce qui laissait entendre qu’un engagement se profilait à l’horizon.

Selon Christopher Andersen, un auteur royal, écrivant dans son livre «William et Kate: une histoire d’amour royale», Kate a réussi le test de Balmoral avec brio.

Il a déclaré: «C’était une chose de se voir demander d’accompagner Wills lors d’excursions dans les clubs à Londres et à Édimbourg.

«C’était une autre chose d’être invité à Balmoral, que l’arrière-arrière-arrière-arrière-arrière-grand-mère de William, la reine Victoria, appelait« ce cher paradis ».

JUSTIN: Une nouvelle photo “ surprenante ” de Meghan et Archie “ soulève beaucoup de problèmes ”

“De toute évidence, Kate était la première fille que Wills ait jamais amenée à Balmoral – en grande partie parce que, a déclaré un initié royal, ‘Il devait savoir à quel point elle aimerait ça.'”

Plus important encore, il a ajouté: “Alors que Kate se tenait sur la berge à la pêche au saumon, à la truite et au brochet, il est rapidement devenu clair pour un membre du personnel de Balmoral qu’elle semblait” parfaitement chez elle ici “.”

La reine a montré à quel point Kate était importante pour la famille lorsque, selon l’auteur royal Robert Jobson, elle “a assuré que le jeune couple aurait un trou de boulon sécurisé et romantique sur le domaine de Balmoral dans les Highlands écossais”.

Rien de tout cela ne serait arrivé sans l’approbation de Charles étant donné que Balmoral est l’endroit préféré du prince de Galles à visiter, a ajouté M. Jobson.

Les choses étaient très différentes lorsque ce fut au tour de Meghan de passer le test.

On prétend qu’elle a visité la résidence pour la première fois en 2017, mais sa première visite officielle est intervenue après son mariage avec Harry en 2018.

On ne sait pas comment elle s’est débrouillée lors du test, mais beaucoup ont utilisé des événements survenus par la suite pour évaluer les résultats.

Meghan est farouchement contre la chasse et les sports sur le terrain, deux passe-temps principaux à Balmoral.

En 2018, lorsque la famille royale s’est rendue à la résidence pendant le jour férié du mois d’août, Meghan et Harry ont sauté la chance de participer à la traditionnelle chasse aux tétras.

Selon The Sun, beaucoup ont supposé qu’Harry avait évité l’activité en raison de l’histoire des droits des animaux de Meghan.

C’était après avoir raté la traditionnelle chasse au tétras le lendemain de Noël en 2017 pour ne pas la contrarier.

Plus révélateur peut-être, c’est quand Meghan et Harry ont snobé l’invitation de la reine à visiter Balmoral un an plus tard, en 2019.

Le couple à l’époque a déclaré qu’Archie, qui avait quatre mois, était trop jeune.

William et Kate sont allés avec leurs enfants.

Une source a déclaré au Sun: “Harry et Meghan n’avaient pas l’intention d’aller à Balmoral cet été car ils estimaient qu’Archie était trop jeune.

«C’est un peu étrange, car son âge ne les a pas empêchés de l’emmener à Ibiza pendant une semaine, puis de voir Elton John en France.

«S’ils veulent de l’intimité ou de la protection – ce qui était l’excuse d’Harry pour prendre des jets privés – il n’y a pas de destination de vacances plus protégée ou privée que la maison écossaise de la reine.

«Tout est très chassant, tirant, pêchant à Balmoral, alors peut-être que cela a découragé Meghan.

“Elle n’est jamais allée à Balmoral et la reine a été déçue qu’ils ne partent pas.”