Kate Middleton parmi les membres de la famille royale pour « se préparer » à un contrecoup du port de masques après la Journée de la liberté | Royale | Nouvelles

La levée de toutes les restrictions légales liées au COVID-19 signifie que les gens ne sont plus légalement tenus de porter des masques faciaux dans aucun cadre. Cependant, de nombreux magasins, sociétés de transport et sites ont annoncé qu’ils continueraient à demander à leurs visiteurs et à leur personnel de porter des couvre-visages pendant les semaines à venir au milieu des craintes de l’augmentation des infections à Covid.

Selon le correspondant royal du Daily Express, Richard Palmer, les membres de la famille royale porteront des masques faciaux à la demande de leurs hôtes.

Il a écrit sur Twitter : « Les membres de la famille royale continueront-ils à porter des masques faciaux dans des espaces clos maintenant que les restrictions gouvernementales ont été assouplies ?

“La réponse courte pour beaucoup d’entre eux est oui si leurs hôtes leur demandent de le faire.

“Le prince Charles ne portera pas de masque lors d’une visite à la cathédrale d’Exeter aujourd’hui parce qu’on ne lui a pas demandé de le faire.

“Mais un assistant dit:” S’il visite un musée et que la politique du musée est qu’il demande toujours aux gens de porter des masques, alors il respectera cela. ” #freedomdayUK

“Charles et Camilla, comme les autres membres de la famille royale, attendront avec impatience la liberté de rencontrer des personnes sans masque dans la mesure du possible.

“Il est plus difficile de parler et d’entendre les gens avec des masques.

« Tout au long de la pandémie, les membres de la famille royale ont retiré leurs masques lors des visites lorsque les règles du gouvernement le permettaient. »

En suivant les réglementations de leurs hôtes, les membres de la famille royale sur les engagements pourraient finir par être critiqués à la fois par les personnes soutenant le port du masque et celles qui s’y opposent, comme l’a noté un observateur royal qui a commenté les tweets de M. Palmer.

Ils ont dit: “Comme ils le devraient. Mais se préparer à plus de cris d’anti-vaxxers et d’anti-maskers à chaque fois qu’ils le font et de crier de ceux qui ne sont pas d’accord avec le gouvernement quand ils ne le font pas.

“Le conseil du gouvernement est de continuer à en porter un : alors je le suivrais.”

Plus tôt ce mois-ci, Camilla a déclaré qu’elle avait hâte de ne plus porter de couvre-visage.

Lors d’une visite conjointe avec le prince Charles au Royal Welsh College of Music and Drama, la duchesse de Cornouailles a déclaré à un étudiant gallois : “J’ai hâte de m’en débarrasser.”

Camilla a suggéré qu’elle avait du mal à effectuer son travail tout en portant des masques faciaux en septembre de l’année dernière, lorsqu’elle avait enfilé une visière plutôt qu’une couverture sur le nez et la bouche.

Le rédacteur en chef royal d’ITV, Chris Ship, a tweeté à l’époque: “La duchesse de Cornouailles a déjà porté un masque facial en public. Mais pas une visière comme aujourd’hui.

“Elle pense que la communication est beaucoup plus facile lorsque vous pouvez voir quelqu’un parler ou sourire.”

Charles sera le premier membre de la famille royale à effectuer un engagement royal lors de ce qui a été surnommé le « Jour de la liberté » en raison de la levée de toutes les restrictions de Covid.

Comme l’a dit M. Palmer, le prince de Galles, qui est le parrain d’un appel de fonds à la cathédrale d’Exeter, ne portera pas de couvre-visage aujourd’hui.

Une source a déclaré au Mail on Sunday: «C’est la première fois que le prince se rend dans un endroit à l’intérieur et ne portera pas de masque car c’est une grande zone où les gens seront à distance sociale et ce sera le premier jour de la nouvelles règles.

“Lorsque les règles stipulent qu’un masque doit être porté, alors le prince en portera un mais pas autrement.”

Le fait que la visite de Charles ait été annoncée avant qu’elle n’ait lieu indique également que la famille royale revient à ses habitudes d’avant la pandémie.

Au début de la crise de Covid en mars 2020, le Palais a cessé de répertorier les engagements à venir sur le site Web Royal.uk pour éviter le rassemblement de masse de fans royaux sur les lieux.

L’assouplissement de toutes les restrictions COVID-19 intervient au milieu d’un appel à la prudence d’experts, inquiets de la croissance régulière des cas de Covid et des hospitalisations en Angleterre.

Hier, le Royaume-Uni a enregistré un total de 48 161 cas – en hausse de 16 389 cas par rapport à la semaine précédente – et le 15 juillet, il a enregistré 3 945 hospitalisations – en hausse de 1 224 par rapport à la semaine dernière.