Kate Middleton partage un doux moment avec Charles sur le tapis rouge | Royale | Nouvelles

Kate, vêtue d’une robe royale dorée de la créatrice britannique Jenny Packham, a été vue en train de saluer le prince Charles avec un baiser sur la joue et une étreinte rapide.

Les quatre seraient plus proches que jamais depuis que Harry et Meghan ont décidé de prendre du recul par rapport à leurs fonctions royales et de déménager en Californie.

Charles est connu pour passer du temps avec ses petits-enfants George, 8 ans, Charlotte, 6 ans et Louis, 3 ans.

Au point que Middleton elle-même a tendance à l’appeler “Grand-père”.

En juillet, des lecteurs labiaux ont déclaré à Cornwall Live que la duchesse avait salué Charles en disant: “Bonjour grand-père! Comment allez-vous?”

Ils ont ensuite partagé une conversation privée.

L’échange a eu lieu lors d’une garden-party organisée par le prince et en présence de la famille royale et du Premier ministre Boris Johnson à Cornwall.

Selon Kate, son beau-père était toujours très impliqué avec ses petits-enfants tout au long des différents blocages en 2020.

Alors que William et Kate s’asseyaient sur Zoom pour une interview avec la BBC, elle a déclaré : « Je pense que votre père, et mes parents, et nos familles et des choses comme ça ont vraiment aimé rester en contact avec les enfants, parce qu’ils savent que c’est vraiment dur.”

Le temps a certainement été utile pour que Charles s’adapte au nouveau rôle de son fils et de sa belle-fille dans la monarchie depuis leur mariage.

En 2011, le Daily Mirror a rapporté que Charles craignait que l’image glamour du couple n’éclipse le travail digne d’autres membres de la famille royale.

L’auteur royal Philip Dampier a déclaré au Mirror: “Charles s’est senti éclipsé par Diana et maintenant il semble qu’il se sente éclipsé par leur fils.

« Certaines personnes peuvent penser qu’il est jaloux. J’ai toujours pensé que dès que William se marierait, Charles se sentirait mis à l’écart.

“A partir de ce moment, les gens seraient moins intéressés par ce qu’il a à dire sur des questions telles que l’environnement et l’architecture si, le même jour, Kate porte une nouvelle robe.”