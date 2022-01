Kate Middleton planifie une ÉNORME célébration du 40e anniversaire avec William – ‘Big one’ | Royale | Des nouvelles

le Duchesse de Cambridge aura 40 ans dimanche, et bien que les rapports suggèrent qu’il s’agira d’une affaire « discrète » et très réduite, une autre fête serait prévue. La plus grande fête devrait avoir lieu en juin lorsque son mari, le duc de Cambridge, aura également 40 ans, ont déclaré des sources au Mirror.

Une source a déclaré à la publication que Kate avait abandonné l’idée d’un gros coup ce week-end en raison de la situation de Covid.

Elle va plutôt « célébrer en privé avec sa famille ».

Une source a déclaré au Mirror: « C’est une occasion très réduite cette année pour la duchesse, qui célébrera en privé avec sa famille.

« Bien sûr, elle est consciente de la situation actuelle.

«Elle sera entourée de ses proches et c’est tout ce qui compte.

L’année dernière, les Cambridges ont célébré le 39e anniversaire de Kate pendant le verrouillage où elle aurait eu droit à un goûter organisé par William, le prince George, la princesse Charlotte et le prince Louis.

En 2020, la duchesse a également accueilli certains de ses amis les plus proches dans leur maison de campagne pour son anniversaire, notamment le proche ami de William, Tom van Straubenzee, et sa fiancée de l’époque, Lucy Lanigan-O’Keeffe.

Ingrid Seward, rédactrice en chef de Majesty Magazine, a déclaré qu’elle s’attend à ce que la reine joue un rôle majeur dans la planification de la fête de William.

