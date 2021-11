Kate Middleton porte une robe verte scintillante Jenny Packham pour Royal Variety Performance

La duchesse de Cambridge abasourdie dans une longue robe verte de Jenny Packham (Photo : Chris Jackson/.)

Plongeons directement dans les faits : la duchesse de Cambridge avait l’air incroyable à la Royal Variety Performance hier soir.

Avec des boucles naturelles plutôt que son brushing habituel, des boucles d’oreilles en or de Missoma et un maquillage plus audacieux (une lèvre rose plus profonde, un œil charbonneux et un blush sur les joues), Kate Middleton a créé un look absolument génial, parfaitement festif pour l’occasion. .

Et la robe était un autre révêtement – ​​une robe verte scintillante Jenny Packham sur mesure qu’elle a enfilée pour la première fois lors d’une visite au Pakistan en 2019.

Même s’il ne devrait pas être choquant que quelqu’un porte à nouveau une tenue, même s’il est membre de la famille royale, nous apprécierons toujours de voir quelqu’un de très célèbre choisir de sortir quelque chose des archives plutôt que d’en acheter un nouveau.

C’est un rappel sain que même pour les grands événements brillants, nous n’avons pas besoin d’investir dans de nouvelles pièces.

De plus, nous aimons la façon dont Kate a modifié le style de la robe pour lui donner un nouveau look.

Une partie latérale profonde et des vagues étaient un peu un départ pour Kate (Photo: EPA)



Voici la première fois que la duchesse portait la robe Jenny Packham, au Pakistan en 2019 (Photo : Chris Jackson – Pool/.)

La première fois qu’elle a enfilé le numéro vert, elle a opté pour une coiffure droite, lisse, à moitié relevée, des talons à lanières et des boucles d’oreilles ornées.

Pour sa visite au Royal Albert Hall, les cheveux de Kate s’écartaient sérieusement de sa norme, avec une partie latérale plus profonde et des vagues tombantes.

Plus : Famille royale



Pour les accessoires, une autre paire de boucles d’oreilles pendantes en or, ses bagues de fiançailles et de mariage, des chaussures vertes assorties et une pochette Jenny Packham personnalisée.

C’est agréable de voir les membres de la famille royale embrasser les vêtements (Photo: PA)

Alan Carr a déclaré à la duchesse qu’elle était «absolument belle» – et nous devrions être d’accord.

Jenny Peckham est la créatrice préférée de la duchesse. Kate portait également une robe Jenny Packham dorée pour la première de No Time To Die.

Ces derniers temps, nous avons apprécié ses looks plus affirmés – que cette tendance se poursuive longtemps.

Obtenez le look de Kate Middleton – des robes longues vertes que vous pouvez acheter ou louer maintenant

Robe de soirée en velours coupe princesse Emilio De La Morena

Une coupe princesse ? Très approprié

Location à partir de 18 £ par jour depuis My Wardrobe HQ

Robe longue Maya haute

Pour les mariages ou les fêtes de Noël (Photo : Suivant)

Achetez pour 125 £ chez Next

Robe longue à manches ange à sequins

Une dupe assez proche (Photo: Côte)

Achetez pour 127,50 £ sur Coast

ASOS Design Tall – Robe longue plissée nouée en velours – Vert forêt

Pas scintillant, mais ce satin scintille (Photo : ASOS)

Achetez pour 48 £ chez ASOS

Robe longue à sequins Coast

Louer au lieu d’acheter (Photo : Hurr)

Location à partir de 31 £ par jour chez Hurr

