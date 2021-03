Kate Middleton pourrait demander à sa mère Carole de l’aider à planifier une friandise de Pâques pour George, Charlotte et Louis | Royal | Nouvelles

Le message a continué: « Que vous vous régaliez à l’intérieur avec votre ménage ou en plein air avec un petit groupe d’amis, marquez l’occasion spéciale avec style et parcourez nos décorations de table, vaisselle et plus sur le thème du printemps en cliquant sur le lien dans notre bio. »

Alors que les projets de Pâques de Kate et William sont privés, le message semble laisser entendre que Carole et Michael pourraient voyager du Buckinghamshire à Norfolk pour passer les vacances avec les Cambridges.

La duchesse est une maman pratique et encourage ses petits à jouer autant que possible à l’extérieur.

George, Charlotte et Louis sont connus pour adorer jouer dans les jardins d’Anmer Hall et une chasse aux œufs de Pâques est presque certainement au programme.