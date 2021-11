Kate Middleton pourrait être la «personne la plus puissante de la famille royale» en ce moment – ​​expert | Royale | Nouvelles

En plus d’être le quatrième royal le plus populaire, selon un sondage YouGov, l’influence de la duchesse de Cambridge sur la famille royale est énorme, selon l’expert royal Camilla Tominey. « Cela est souvent négligé, mais elle est sans doute la personne la plus puissante de la famille royale », a déclaré Tominey dans une vidéo pour The Telegraph, « parce qu’elle est l’épouse d’un futur roi et la mère d’un futur roi ».

« En ce qui concerne leur génération, on pourrait dire [Kate and Prince William] dirigent le perchoir royal », a déclaré Tominey.

En effet, le prince George régnera un jour en tant que roi selon le protocole, tandis que la princesse Charlotte pourrait devenir la nouvelle princesse royale après Anne.

Le travail récent de Kate Middleton l’a également rendue plus sympathique au public, selon l’auteur royal Katie Nicholl.

« Je pense que certaines personnes pourraient dire que le verrouillage que nous avons connu ici – enfin, trois d’entre eux – à bien des égards était le déverrouillage de Kate », a-t-elle déclaré à 60 Minutes Australia.

« Je pense que le public a pu voir plus de la vraie duchesse qu’il n’a jamais pu voir auparavant. »

Le prince William et Kate ont récemment intensifié leur calendrier de fiançailles royales, car la reine a été invitée à se reposer pendant un certain temps.

Cela, selon l’expert royal Katie Nicholl, fait partie de deux « rôles » que Kate doit remplir avant d’être un futur consort de reine.

Mme Nicholl a déclaré au documentaire de 2017 « Kate: The Making of a Future Queen »: « Il y a deux rôles pour les futures reines.

William et Kate reçoivent le patronage de la reine, ainsi que du prince Philip avant sa mort.

Il s’agit d’une décision «très délibérée», a affirmé Mme Nicholl.

Elle a déclaré que cela faisait « en grande partie partie de la machine du palais qui la faisait passer de l’ombre d’Anmer Hall au premier plan, sous les projecteurs, car ils sont très intelligents ».