La duchesse de Cambridge, 39 ans, a reçu sa première dose de vaccin en suivant les traces de son mari qui a été piqué plus tôt ce mois-ci. Une photo de Kate en train de se faire injecter vendredi a été publiée sur le compte Twitter du palais de Kensington samedi après-midi. Mais la correspondante royale de Us Weekly, Molly Mulshine, a également expliqué comment la tenue de Kate avait considérablement changé.

S’exprimant sur le podcast Royally Us, Mme Mulshine a déclaré: “Elle est enfin passée des jeans skinny.

“Ce sont des nouvelles de guérison pour moi.

“Elle porte un jean des années 90, c’est mémorable.”

Christina Garibaldi de Us Weekly a ajouté: “Après trois enfants, elle est magnifique.”

Kate a depuis félicité une employée de l’hôpital, présentée dans son projet photographique de verrouillage, pour son “dévouement total aux patients”.

Kate a déclaré qu’elle était “fier” de l’hôte de la salle qui, lorsqu’il n’a pas pu rendre visite à sa mère malade, a refusé de prendre des congés et a continué à travailler à l’hôpital Whipps Cross, dans l’est de Londres, pour fournir des repas aux patients.

La femme – connue sous son prénom Gimba – a été photographiée en train de terminer un déjeuner de riz et de poulet dans l’image qui était l’une des 100 choisies pour l’exposition et le livre Hold Still de la duchesse.

Lors d’un appel téléphonique passé l’automne dernier et publié jeudi, Kate a déclaré à l’employé de l’hôpital : “C’est beau de voir la résilience et cette lueur d’espoir que vous avez montrée, le genre de plaisir du simple mince

L’image intitulée Gimba – The Ward Host, a été prise par Hassan Akkad qui a déclaré dans la légende de sa photo: “Gimba a migré du Nigeria vers la Grande-Bretagne et travaille à l’hôpital depuis plus d’une décennie, faisant la navette pendant deux heures pour se rendre au travail .

“Le jour où la photo a été prise, Gimba avait reçu du Nigeria la terrible nouvelle que sa mère était tombée malade et avait été transportée d’urgence à l’hôpital.

“Gimba a pleuré toute la journée et a eu le cœur brisé de ne pas pouvoir rentrer chez elle pour voir sa mère et s’occuper d’elle en raison des restrictions de voyage pendant la pandémie.

Elle a refusé de prendre des congés en disant : “Je dois nourrir mes patients”.