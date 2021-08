Kate Middleton prête pour un «coup dévastateur» en tant que grands projets pour lui tirer le tapis | Royale | Nouvelles

Kate Middleton “a bien résisté à la pression”, selon un expert royal

La commentatrice royale Daniela Elser pense que Kate a énormément contribué à donner à la famille royale une image nouvelle, plus chaleureuse et familière. Cependant, elle a fait valoir que des productions majeures telles que le prochain film Spencer ou la cinquième saison de The Crown de Netflix pourraient porter un “coup dévastateur” au travail accompli par la duchesse de Cambridge et miner l’image positive de la firme.

Dans un commentaire pour news.com.au, l’expert royal a écrit : “En 2011, William et Kate se sont mariés et le monde s’est évanoui, totalement amoureux de cette version jeune et pleine d’entrain de ce à quoi pourrait ressembler la famille royale.

“Elle a montré que, comme le lion lâche, ils avaient du cœur.

“Le public a commencé à voir du sang battre dans les veines glacées de la monarchie.”

L’expert a poursuivi en affirmant que le duc et la duchesse de Cambridge avaient aidé le public à s’éloigner de la façon dont une partie de la population avait perçu le cabinet au cours des années 90, au milieu des divorces royaux et des scandales.

Et elle pense que Kate et William l’ont fait avec succès en se connectant avec les fans royaux sur les réseaux sociaux et en leur permettant de jeter un coup d’œil dans leur vie privée à travers des photos personnelles et des portraits de leurs enfants et de leur famille unie.

Mme Elser a poursuivi: “Au cours de la décennie qui a suivi, Kate n’a fait que travailler assidûment pour cimenter cette image de la famille royale comme, en fait, une famille – même relativement fonctionnelle et heureuse – transplantant la vision beaucoup plus amère qui l’a précédé.

“Mais maintenant, toute cette dure greffe pourrait être annulée grâce à Spencer et à la prochaine saison de The Crown, qui couvrira (environ) les années 90, y compris la désintégration aigre finale du mariage de Diana et Charles et la mort tragique de la princesse. “

Spencer, un film qui sortira en novembre, se déroule au début des années 90 sur une période de trois jours, au cours de laquelle la princesse Diana est à Sandringham pour célébrer Noël avec la famille royale.

La bande-annonce montre la princesse Diana, interprétée par Kristen Stewart, en détresse à divers moments de son séjour au domicile de la reine à Norfolk.

La dernière saison de The Crown, qui devrait également sortir plus tard cette année, se développera au cours des années 90 et pourrait inclure une réinterprétation fictive de la difficile séparation de la princesse Diana d’avec le prince Charles, la relation de la princesse de Galles avec d’autres membres du cabinet et son décès.

Kate a rejoint la famille royale par mariage 14 ans après l’accident de voiture à Paris qui a coûté la vie à la princesse de Galles.

La duchesse de Cambridge a depuis embrassé son rôle au sein du cabinet et a régulièrement augmenté son travail au fil des ans.

Au début de leur mariage, le duc et la duchesse ne se sont pas consacrés à plein temps aux fonctions royales, car le prince William faisait partie de l’équipe de recherche et de sauvetage de la RAF et le couple vivait à Anglesey.

Il a ensuite rejoint East Anglian Air Ambulance en tant que pilote d’ambulance aérienne, incitant les Cambridges à déménager à Norfolk.

Le duc n’a démissionné de son poste de pilote d’hélicoptère qu’en 2017, quelques semaines avant que le prince Philip ne se retire de ses fonctions publiques, pour occuper un poste à temps plein au sein du cabinet.

Au cours de ces années, Kate a soutenu son nombre croissant de parrainages et a participé à des fonctions officielles.

Comme cela a été révélé au cours de l’été, elle a également commencé à travailler dans les coulisses de son projet sur la petite enfance, en se concentrant sur une meilleure compréhension de l’impact que les expériences vécues par les enfants au cours de leurs cinq premières années peuvent avoir sur leur développement.

Son travail a culminé avec le lancement en juin du Royal Foundation Center for Early Childhood.

Le centre se concentrera sur la recherche sur les premières années, les collaborations pour trouver des solutions et les campagnes pour sensibiliser et inspirer l’action.

À l’époque, un assistant royal a déclaré que les types de projets sur lesquels le centre travaillerait consistaient à rendre la science de la petite enfance accessible à différents publics.

Cependant, Kate a également travaillé sur d’autres initiatives au cours de la dernière décennie.

Tout au long de la pandémie, les Cambridges ont montré leur soutien au personnel de première ligne et ont souligné l’impact dévastateur que la crise pourrait avoir sur la santé mentale des travailleurs clés.

De plus, la duchesse a lancé en 2020 le concours réussi Hold Still, qui invitait les gens à soumettre des photographies qui, selon eux, représentaient la vie en Grande-Bretagne pendant le premier verrouillage.

Enfin, elle a travaillé aux côtés du prince Harry et du prince William pour éliminer la stigmatisation entourant la santé mentale et a exhorté les gens à s’ouvrir à ce sujet.