Kate Middleton prévoit une célébration d’anniversaire « spéciale » pour William après une année difficile | Royale | Nouvelles

Le prince William aura 39 ans le lundi 21 juin et devrait marquer l’occasion au palais de Kensington avec sa femme et ses trois jeunes enfants. La biographe royale Katie Nicholl pense que Kate fera un effort supplémentaire pour s’assurer que son mari passe une journée qu’il n’oubliera jamais. Elle a dit OK ! magazine : “Kate rend toujours les anniversaires et les célébrations spéciaux pour William et les enfants.

“Elle ressemble beaucoup à sa mère Carole à cet égard.

“Elle sera consciente que cette année a été difficile pour William et voudra que son anniversaire et la fête des pères soient spéciaux pour lui.”

Le duc de Cambridge a connu une année difficile, qui a vu ses relations avec son frère Harry se mettre à rude épreuve.

De plus, en avril, il a perdu son grand-père, le prince Philip, décédé à l’âge de 99 ans.

Mme Nicholl a suggéré que la relation de William et Kate ne s’est renforcée qu’en raison des récents défis qu’ils ont dû surmonter.

“Kate garde William très ancré et elle aime montrer à quel point il est important pour elle et les enfants”, a-t-elle expliqué.

LIRE LA SUITE: Zara Tindall prend des notes de style de la cousine Kate alors qu’elle sort

Kate, portant un collier des initiales de ses enfants, a déclaré dans une vidéo : « Le centre espère faire prendre conscience des raisons pour lesquelles les cinq premières années de la vie sont si importantes pour nos futurs résultats dans la vie, et ce que nous pouvons faire en tant que société pour embrasser cette occasion en or de créer une société plus heureuse, plus saine mentalement et plus enrichissante.

« Nous pouvons changer notre façon de penser à la petite enfance et transformer la vie des générations à venir. »

La recherche a montré que les défis sociaux des adultes tels que la toxicomanie, la violence, l’éclatement de la famille, l’itinérance et la mauvaise santé mentale ont leurs racines dans les premières années.