Kate Middleton privilégie une couleur spécifique lorsqu’elle sort en famille – ‘Trustworthy’ | Royale | Nouvelles

Le couple royal, tous deux âgés de 39 ans, ne déçoit jamais lorsqu’il orne les tapis rouges et sort pour des promenades décontractées. Cependant, alors que leurs garde-robes peuvent être pleines de différentes couleurs, un expert a remarqué que le couple royal préférait la couleur bleue lorsqu’il sortait pour des engagements royaux et habillait leurs trois enfants – Prince George, huit ans, Princesse Charlotte, six ans et Prince Louis, trois ans. .

Karen Haller, psychologue comportementale des couleurs et auteur de The Little Book of Colour, a révélé que, malgré le fait que la famille royale se présente dans une vaste gamme de couleurs, les looks répétitifs coordonnés en bleu ont une signification particulière.

« Portant la même teinte lorsque les Cambridges montrent qu’ils se réunissent en famille, se présentant comme une unité cohésive », a déclaré Mme Haller à MyLondon.

« En ce qui concerne la psychologie des couleurs, les bleus plus foncés indiquent que vous êtes en position d’autorité, digne de confiance, fiable et sur lequel on peut compter.

« Vous avez le sens du devoir et vous prenez cela au sérieux avec une concentration déterminée.

LIRE LA SUITE: L’ancienne princesse japonaise Mako atterrit à New York pour commencer une nouvelle vie

« Il y a aussi un côté négatif au bleu et c’est que vous pouvez apparaître comme distant et distant afin qu’ils ne veuillent pas créer par inadvertance le sentiment qu’ils sont inaccessibles. »

Plus récemment, Kate Middleton a été vue vêtue d’une robe de style blazer bleu bleu lors d’une réception pour les membres de la Sustainable Markets Initiative et les gagnants et finalistes du prix environnemental du prince Willam – le prix Earthshot.

Pendant ce temps, William a assorti sa femme dans une nuance de bleu plus foncé et a été photographié portant un costume bleu marine.

Un expert a décrit la robe bleue comme un choix «confiant», car les Cambridges ont assumé plus de responsabilités à la suite de la peur de la santé de la reine.

Momtaz Begum-Hossain, un théoricien des couleurs moderne, a dit OK ! magazine, la couleur était un choix délibéré.

A NE PAS MANQUER

Famille royale EN DIRECT: « Je l’ai vue la semaine dernière » Boris gifle les craintes de la reine [LIVE]

Les craintes pour la reine grandissent alors que le monarque a dit de s’en tenir à des « devoirs légers » [REVEAL]

« Monarchie en transition » alors que Charles et William « intensifient » [INSIGHT]

« Le bleu est la couleur de la communication, il nous aide donc à établir des relations avec les gens qui nous entourent, et il nous aide à mieux écouter, à nous concentrer et à nous donner confiance », a-t-elle déclaré à la publication.

Bien que les Cambridges aient privilégié les teintes bleues, ils ne sont pas les seuls membres de la famille royale connus à sortir en bleu royal.

La reine mère, qui est malheureusement décédée en mars 2002 à l’âge de 101 ans, a souvent été photographiée avec le ton « confiant ».

Pendant ce temps, la reine, 95 ans, porte souvent toutes les couleurs de l’arc-en-ciel.

Dans un échange hilarant, le monarque a déclaré à l’auteur royal Robert Hardman qu’il y avait une couleur qu’elle choisissait d’éviter.

« Ma remarque préférée qu’elle a jamais dite était: » Je ne pourrai jamais porter de beige parce que personne ne saura qui je suis « », a-t-il écrit dans sa biographie de 2011 Our Queen.