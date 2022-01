Kate Middleton prouve sa fidélité à McQueen sur ses photos d’anniversaire

Dans le second portrait édité sur un ton chaleureux, la duchesse pose de manière plus traditionnelle et porte à nouveau des bijoux de la collection familiale, cette fois une paire de boucles d’oreilles en diamants et perles ayant appartenu à feu la princesse Diana et sa bague de fiançailles emblématique qui appartenait également à sa belle-mère. La robe qu’elle porte est manches à épaules dénudées ornées de nœuds et il comporte une jupe volumineuse et un bandeau qui accentue sa silhouette.

Dans la troisième image qui est éditée en sépia, Kate apparaît posant de front et souriant directement à la caméra. Elle porte une robe asymétrique apparemment blanche ornée de volants sur le dessus. En tant qu’accessoires, elle porte les mêmes boucles d’oreilles en perles et diamants qu’elle portait dans le portrait précédent.