Kate Middleton raconte qu’elle n’aime PAS les boissons à la mode – “Ne croyez pas tout” | Royale | Nouvelles

Boris Johnson a condamné les abus racistes «épouvantables» auxquels les joueurs anglais ont été confrontés après avoir perdu la finale de l’Euro 2020. Le Premier ministre a déclaré dans un tweet: “Cette équipe d’Angleterre mérite d’être saluée en tant que héros, et non d’abus raciaux sur les réseaux sociaux. “Les responsables de ces abus effroyables […] More