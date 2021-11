Kate Middleton : Rage comme photo retouchée montrant la duchesse à l’œil au beurre noir utilisée pour la campagne | Royale | Nouvelles

L’artiste AlexSandro Palombo utilise depuis plusieurs années le visage de célébrités féminines et d’hommes politiques influents dans son travail dans le cadre de son travail de dénonciation de la violence domestique. En 2019, il a ajouté des yeux au beurre noir, des coupures, du sang et des bleus frais à n’importe qui, de Michelle Obama à Angela Merkel, AOC et Brigitte Macron.

Pour marquer la Journée internationale pour l’élimination de la violence à l’égard des femmes 2021, le 25 novembre dernier, M. Palombo a conçu une campagne similaire en utilisant les visages de Kate Middleton, Ursula von der Leyen, Kamala Harris, Christine Lagarde et la reine Letizia d’Espagne.

Il les a toutes décrites comme des survivantes de violences sexistes qui ont signalé la personne qui les avait blessées auparavant et qui s’est de toute façon retrouvée en danger.

Les mots accompagnant une photo retouchée de Kate Middleton couverte de coupures et d’ecchymoses se lisent : « Elle l’a signalé mais personne ne l’a crue.

« Elle a été laissée seule mais elle n’a pas été protégée.

« Il n’a pas arrêté.

« Elle a été tuée de toute façon. »

L’artiste italien a écrit : « Un État qui ne protège pas mais laisse les femmes seules entre les mains de leur bourreau devient un complice silencieux.

AleXsandro Palombo a déclaré qu’il souhaitait que les images « attirent l’attention sur les mauvaises réponses de la politique concernant le problème de la violence sexiste » et soulignent « l’inefficacité du système de soutien et de protection des victimes ».

Cependant, son travail a également été salué en ligne pour avoir attiré l’attention sur un sujet important.