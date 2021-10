Kate Middleton recycle une robe de bal qu’elle portait il y a 10 ans

De son côté, le prince William portait un look qui s’harmonise parfaitement avec la couleur du tapis. Elle portait un pantalon noir qu’elle complétait d’un pull à col roulé de la même couleur et d’une veste en velours vert.

LONDRES, ANGLETERRE – 17 OCTOBRE: Le prince William, duc de Cambridge et Catherine, duchesse de Cambridge assistent au Earthshot Prize 2021 à Alexandra Palace le 17 octobre 2021 à Londres, en Angleterre. (Photo de Joe Maher / .) (.)

L’événement a également été suivi par des célébrités telles que Emma Watson et Emma Thompson. De plus, il a présenté des performances de Ed Sheeran, Shawn Mendes et Coldplay.