Kate Middleton «règne sur William» quand Duke devient «en colère»: «Sujette à des crises de colère» | Royal | Nouvelles

Kate Middleton et le prince William visitent le Air Training Corps

Les Cambridges ont connu un début d’année difficile, avec des allégations tirées sur la famille royale du frère de William, le prince Harry, et de son épouse Meghan Markle, et le triste décès du prince Philip au début du mois. Cette semaine, William lui-même a également été attaqué en condamnant les 12 clubs de football pour leur inscription à la controversée Super League européenne (ESL). Il a noté comment il “partage les inquiétudes des fans” et les “dégâts [the ESL] risque de causer au jeu que nous aimons “.

Bien que William frappe souvent une figure charmante et calme lorsqu’il remplit ses rôles publics, la correspondante royale Camilla Tominey a détaillé comment le futur monarque avait un côté plus féroce pour lui loin des projecteurs publics.

Mme Tominey discutait de la relation de William avec sa femme, dans le documentaire Amazon Prime Kate Middleton: Working Class to Windsor, et a noté comment le couple devait gagner la confiance de l’autre.

Le fait de pouvoir se confier les uns aux autres et la volonté de Kate de “ne pas éclipser son mari” ont aidé la duchesse de Cambridge à soutenir William lorsqu’il est devenu frustré, a déclaré le correspondant.

Elle a ajouté: “Je pense qu’il y a une énorme confiance là-bas, pas seulement entre eux, mais leur cercle d’amis – leur soi-disant ‘cercle de confiance’. Leurs amis les plus proches, qui ne rêveraient jamais de divulguer quoi que ce soit à la presse , et vraiment les protéger.

Kate Middleton “ règne William dans ” quand Duke devient “ en colère ”: “ Sujette à des crises de colère ” (Image: GETTY)

Kate et William sont mariés depuis 10 ans ce mois-ci (Image: GETTY)

«Je pense également que l’un des secrets de la réussite de leur mariage est qu’ils semblent beaucoup plus égaux que, par exemple, Charles et Diana.

“Je pense aussi que Kate a fait très attention de ne pas éclipser son mari. Je pense qu’elle est le yin de son yang, en ce sens qu’il – bien qu’il soit un type équilibré et bas de gamme – peut être enclin à un quelques crises de colère, peut-être.

“Il aime s’enfoncer les talons et connaît son propre esprit. Je pense qu’il peut parfois se mettre assez en colère, et on a l’impression que c’est Kate qui le tire en arrière, le retient et dit: ‘Très bien, allons-y. rester calme.'”

Le mois dernier, William s’est étonnamment exprimé après qu’Harry et Meghan aient fait des déclarations concernant la race et la famille royale lors de leur entretien avec l’animatrice de télévision Oprah Winfrey.

Le couple s’est marié en 2011 (Image: GETTY)

La discussion sur le long métrage, qui a été diffusée sur CBS aux États-Unis et sur ITV au Royaume-Uni, a vu le couple parler de leurs difficultés au sein de l’entreprise.

Harry a également noté comment William et son père, le prince Charles, étaient «piégés» à l’intérieur de la famille royale et incapables de mener une vie loin de la monarchie.

Mais quelques jours après la diffusion de l’interview, William a répondu aux questions des journalistes pendant que lui et Kate visitaient l’école 21 à Stratford, dans l’est de Londres.

Alors que le couple s’apprêtait à partir, un journaliste a demandé à William: “La famille royale est-elle une famille raciste, monsieur?”

Mariages royaux (Image: EXPRESS)

Il a répondu: «Nous ne sommes vraiment pas une famille raciste.»

Si Kate est capable d’aider à contrôler la «colère» de William, elle aura sans doute dû utiliser ses compétences au cours des dernières semaines, en particulier au milieu des retombées de la décision de Harry et Meghan de quitter la famille royale.

Les rapports affirment que William était particulièrement frustré par Harry après que lui et Meghan aient tenté de «mettre la reine du côté aveugle» dans leurs tentatives de faire avancer leur programme Megxit.

La rupture entre les deux frères aurait commencé après que William ait appelé Meghan “cette fille”, selon la biographie pro-Sussex 2020 Finding Freedom.

L’un des principaux points de friction pour le duc et la duchesse de Sussex était leur souhait de mener une «vie financièrement indépendante», tout en conservant certains de leurs rôles au sein de la monarchie.

Kate et William ont trois enfants ensemble (Image: GETTY)

Une dispute a rapidement éclaté sur leur utilisation de l’expression “ Sussex Royal ” pour leur image de marque, en particulier sur leur page Instagram et leur site Web personnel.

Le site Web a été lancé avant le soi-disant “ Sommet de Sandringham ”, la réunion des membres de la famille royale pour déterminer comment Meghan et Harry se retireraient de l’entreprise.

Selon le Sunday Times, c’est «ce qui a le plus bouleversé William», car le site lui-même détaillait comment les Sussex souhaitaient partir à leurs conditions et avoir un «avenir royal commercial à temps partiel».

Une source proche de William a déclaré que “le contenu et le fait qu’il soit toujours en ligne est stupéfiant”, ajoutant: “C’était tout pour William, il avait l’impression qu’ils avaient aveuglé la reine d’une manière aussi insultante et irrespectueuse.”