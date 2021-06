Kate Middleton relance la tendance des colliers initiales et prénoms

Dans une vidéo récente, la duchesse arborait son collier personnalisé Daniella Draper Gold Midnight Moon, qui soit dit en passant, est disponible en ligne pour 1 400 $. Au-delà des lettres typiques, c’est un design tout à fait unique avec les initiales “G, C, L” gravé dans un seul pendentif circuler.

Aujourd’hui, je suis fier de lancer le Royal Foundation Center for Early Childhood – saisissons cette occasion en or de créer une société plus heureuse, plus saine mentalement et plus stimulante.https: //t.co/KKE6QfX99c pic.twitter.com/CWFogp9NZ3

– Le duc et la duchesse de Cambridge (@KensingtonRoyal) 18 juin 2021