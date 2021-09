Kate Middleton rencontre des militaires qui ont soutenu l’évacuation afghane – « Engagés avec nos histoires ! | Royale | Nouvelles

in

Le 15 septembre, Kate Middleton a rencontré des militaires de la RAF Brize Norton, dans l’Oxfordshire, qui ont participé aux efforts d’évacuation d’Afghanistan et soutenu les personnes à leur arrivée au Royaume-Uni.

Au total, plus de 15 000 personnes ont été transportées par avion et évacuées de la capitale afghane Kaboul par la Royal Air Force, marquant l’un des plus grands ponts aériens militaires de l’histoire moderne.

L’opération Pitting s’est déroulée du 14 au 28 août, et sur ces 15 000 personnes, environ 850 personnes ont été amenées à la RAF Brize Norton.

Des milliers de personnes en Afghanistan ont été tentées de fuir les talibans en août après la prise de contrôle rapide du groupe militant.

Les talibans ont pris le contrôle de Kaboul le 15 août, dix jours seulement après la prise de la première capitale provinciale, Zaranj, par le groupe.

Le retrait rapide des États-Unis et du Royaume-Uni a marqué la fin de près de 20 ans d’intervention militaire dans le comté.

Le sergent arrimeur Mark Curtis a raconté au magazine People son expérience avec Kate.

Il a déclaré: « Rencontrer la duchesse et qu’elle soit si intéressée et engagée dans nos histoires était génial.

“Nous servons notre reine, notre pays, la famille royale. Et évidemment, avoir ce niveau de” patron “vous accompagner et vous tapoter dans le dos pour le travail acharné était incroyable.”

