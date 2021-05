Kate Middleton rend un hommage émotionnel aux infirmières héroïques après les «années les plus difficiles» | Royal | Nouvelles

Kate a partagé un message vidéo dédié aux infirmières du monde entier lors des événements de clôture de Nursing Now Global Footprints, une série d’événements célébrant le travail accompli par Nursing Now au cours des trois dernières années et ce que l’avenir réserve à ces professionnels. Dans son discours émouvant, la duchesse de Cambridge a souligné à quel point les infirmières étaient critiques dans la lutte contre la pandémie de coronavirus.

Elle a déclaré: «Lorsque Nursing Now a été lancé en 2018, nous n’avions aucun moyen de savoir à quel point le travail, le dévouement et les soins infinis des infirmières seraient testés, nécessaires et appréciés.

«Le COVID-19 a mis en évidence le rôle vital que jouent les infirmières et sur lequel nous comptons tous et il est d’autant plus extraordinaire si l’on considère les énormes sacrifices et les exigences personnelles qui vous ont tous été imposés par la pandémie.

“Cela a été la plus dure des années et je remercie chaleureusement vous et vos collègues du monde entier pour le travail incroyable que vous faites chaque jour.”

