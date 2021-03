Kate Middleton rend un hommage subtil à la princesse Diana dans une nouvelle photo époustouflante | Royal | Nouvelles

La duchesse de Cambridge, 39 ans, pose avec un appareil photo en un clin d’œil publié avec son nouveau livre de son projet de photographie de verrouillage. Kate porte un chemisier blanc avec un col en croûte de tarte sous un pull bordeaux à l’image.

Le chemisier est un style préféré de Diana, décédée dans un accident de voiture à Paris en 1997.

Diana portait un chemisier étonnamment similaire, associé à une veste à pois rouge, lorsqu’elle s’est rendue à Tetbury avec le prince Charles en 1981.

Le choix de mode de Kate pour la photo pourrait être un clin d’œil à sa belle-mère.

L’image figure à côté de l’introduction dans le livre de la duchesse, intitulé Hold Still: A Portrait Of Our Nation In 2020.

L’initiative Hold Still a été lancée par Kate et la National Portrait Gallery (NPG) l’année dernière.

Des gens de partout au Royaume-Uni ont été invités à soumettre un portrait qu’ils avaient pris lors du premier verrouillage.

Le livre contient 100 images qui ont été sélectionnées parmi plus de 31 000 entrées, et comprend des images de travailleurs clés et de personnes isolées de leur famille et amis, ainsi que des moments de joie.

Écrivant dans l’introduction, Kate a déclaré que les portraits illustrent une collection « d’histoires poignantes et personnelles » de l’année écoulée.

«Un thème commun de ces conversations était la façon dont le verrouillage nous a rappelé l’importance de la connexion humaine et l’énorme valeur que nous accordons aux relations que nous entretenons avec les gens qui nous entourent.

«Bien que nous soyons physiquement séparés, ces images nous rappellent qu’en tant que familles, communautés et nation, nous avons plus besoin les uns des autres que nous ne l’avions jamais imaginé.

Le livre sera disponible dans les librairies et en ligne à partir du 7 mai.

Le produit des ventes aidera à soutenir des projets de santé mentale et d’arts à travers le Royaume-Uni et sera partagé entre l’organisation caritative de santé mentale Mind et le NPG.

Les 100 portraits ont déjà été montrés dans une exposition numérique avant d’être exposés à travers le Royaume-Uni dans les communautés.

Kate est une photographe amateur passionnée et mécène du NPG.

La duchesse publie souvent des clichés qu’elle a pris de ses enfants pour marquer des occasions spéciales telles que les anniversaires.

Kate et le prince William ont partagé plus tôt ce mois-ci des cartes touchantes que le prince George, la princesse Charlotte et le prince Louis avaient fabriquées pour leur «grand-mère Diana» pour la fête des mères.