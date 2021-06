Kate Middleton réprimandée par George, Charlotte et Louis – « Arrêtez de prendre des photos ! » | Royale | Nouvelles

Jeudi, une vidéo publiée montre Kate en train de parler à une autre maman et photographe Ceri A Edwards. Le cliché poignant du projet Hold Still de Kate présente sa fille Poppy étreignant papa Mark, qui a travaillé comme ambulancier tout au long de la pandémie.

La duchesse a demandé à Mme Edwards si elle était photographe, ce à quoi elle a répondu: “Non. Eh bien, Mark dirait le contraire simplement parce que je prends beaucoup de photos de la famille.”

Kate a ensuite expliqué que ses enfants – le prince George, sept ans, la princesse Charlotte, six ans et le prince Louis, trois ans – refusaient parfois de se faire prendre en photo.

Elle a dit : “C’est comme moi. Tout le monde dit : ‘Maman, s’il te plaît, arrête de prendre des photos !'”

Mme Edwards pourrait s’identifier à la duchesse. Elle a dit: “Absolument. Mais j’adore ça et j’aime regarder en arrière.”

Hold Still est une collaboration photographique lancée en 2020 avec la National Portrait Gallery.

Il a encouragé les Britanniques à capturer «l’esprit de la nation» pendant la crise.

En mars, Hold Still: A Portrait of Our Nation in 2020 a été publié, qui comprenait des soumissions.

La talentueuse photographe Kate est également un excellent sujet pour d’autres photographes.

