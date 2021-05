Kate Middleton réutilise le chemisier en soie qu’elle portait pour annoncer ses fiançailles

Dans la vidéo, Kate apparaît également en train de parler au téléphone avec certains d’entre eux et c’est à ce moment qu’il est possible de voir ce que elle a réutilisé le chemisier en soie que nous l’avons vu pour la première fois lors de sa séance photo de fiançailles avec William.

A cette occasion, la duchesse de Cambridge Il a associé la chemise avec un pantalon de costume noir et une ceinture.

Si vous ne vous souvenez pas de la photo de leurs fiançailles, rafraîchissons-nous la mémoire: elle a été prise par Mario Testino et dedans, les ducs de Cambridge apparaissent posant dans une des salles du palais. Pendant qu’ils s’embrassent, vous pouvez voir la bague de fiançailles de Kate et comme elle semble poser sur le côté, nous ne pouvons que voir une partie de la chemise de couleur crème avec des manches transparentes et une broderie sur tout le devant.