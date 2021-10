Kate Middleton saluée comme le «sauveur de la famille royale» avant la nouvelle ère – «Comment cela convient» | Royale | Nouvelles

in

Kate Middleton “ne laisse jamais tomber”, déclare l’expert royal

Kate a été saluée pour sa personnalité, son approche sensée des crises royales et le rôle qu’elle s’apprête à jouer dans le cabinet par l’experte royale Camilla Tominey. Le commentateur estime que, bien que la duchesse de Cambridge soit déjà un membre essentiel de la famille royale, elle devrait devenir encore plus importante après la fin du règne de la reine, lorsqu’une chaîne de rois est sur le point de monter sur le trône.

Dans le bulletin royal hebdomadaire du Daily Telegraph « Your Royal Appointment », Mme Tominey a félicité la merveilleuse robe cape à paillettes dorées Jenny Packham choisie par la duchesse pour fouler le tapis rouge du Royal Albert Hall pour la première de No Time To Die.

Elle a écrit: “Comme il convenait que la robe ait dû être équipée d’une cape, car il reste de plus en plus le sentiment que la mère de trois enfants de 39 ans est en train de devenir rapidement la sauveuse de la famille royale.

“Et si vous pensez que c’est exagéré: considérez le rôle central que Kate n’a pas encore joué dans la monarchie en tant qu’épouse et mère d’un futur roi.

“Oui, la duchesse de Cornouailles sera la prochaine reine (du moins sur le papier), mais lorsqu’il s’agira d’inaugurer la royauté du 21e siècle, Kate dominera les vagues.”

Kate portait une robe Jenny Packham mardi (Image: GETTY)

Kate est sur le point de devenir la reine consort lorsque William accède au trône (Image: GETTY)

Kate, a ajouté Mme Tominey, a la capacité de garder la tête froide “quand tout autour d’elle perd le leur”.

En tant qu’épouse du deuxième en ligne du trône, Kate devrait largement devenir la prochaine princesse de Galles lorsque le prince Charles deviendra roi.

Cependant, elle n’obtiendra pas automatiquement le titre, car il appartiendra au futur souverain de décider de transmettre le rôle de prince de Galles à son fils ou de le mettre en veilleuse.

Le prince William accédera au trône après son père, une décision qui fera de la désormais duchesse de Cambridge la reine consort.

Kate parlant à Daniel Craig (Image: GETTY)

Kate, qui a rejoint la famille royale en 2011 après avoir épousé le duc de Cambridge, est également la mère du prince George, troisième en ligne du trône.

Kate et le prince William ont rejoint le prince Charles et Camilla, duchesse de Cornouailles, sur le tapis rouge mardi soir pour le premier engagement royal fastueux depuis le début de la pandémie.

Au Royal Albert Hall, ils ont rencontré plusieurs membres de la distribution et de la production du 25e film de Bond, dont Daniel Craig.

L’acteur était parmi les nombreux laissés pour compte par la tenue de Kate, car il lui a dit en la saluant: “Tu es vraiment ravissante.”

Kate et le prince William avec Camilla et le prince Charles (Image : GETTY)

Kate jouant au rugby au City of Derry Rugby Club (Image: GETTY)

Kate et le prince William n’ont pas profité longtemps de la gloire du tapis rouge, car quelques heures plus tard, mercredi matin, ils étaient en Irlande du Nord pour leur toute première visite royale à Derry-Londonderry.

Là, Kate et William ont parlé aux étudiants en médecine et au personnel du campus Magee de l’Université d’Ulster.

Parmi ceux qu’ils ont rencontrés, il y avait également des étudiants en soins infirmiers avec lesquels ils avaient déjà parlé lors d’un appel vidéo en février.

Sur le campus, Kate et William ne se sont pas contentés d’en apprendre davantage sur les cours proposés, mais ont également vécu une partie de la vie des étudiants.

Kate et le prince William se sont mariés en 2011 (Image: EXPRESS)

Alors qu’ils participaient à l’événement Culture Shock organisé par le Student Union, ils ont savouré des friandises locales, notamment un whisky et une demi-pinte de Guinness.

De plus, le duc et la duchesse ont visité le zoo pour enfants, mis en place pour aider les étudiants à faire face à l’anxiété et au stress.

Là, Kate s’est portée volontaire pour caresser une tarentule nommée Charlotte – tout comme sa fille connue pour sa fascination pour les araignées.

Kate et le prince William au zoo pour enfants (Image: GETTY)

D’autre part, le prince William tenait un python tout en révélant son premier-né aime les serpents.

La journée des Cambridges en Irlande du Nord s’est poursuivie avec une visite au City of Derry Rugby Club, où le couple a rejoint une partie de rugby.

Le prince William a continué à mener une série d’engagements jeudi, alors qu’il marquait également le 40e anniversaire de son parrainage bien-aimé The Passage.