Kate Middleton saluée pour son comportement «exemplaire» après la mort du prince Philip | Royal | Nouvelles

Kate et le prince William ont démontré qu’ils étaient la parfaite reine consort et le roi en devenir avec leur comportement au cours des deux dernières semaines, selon le commentateur royal Richard Fitzwilliams. Il a déclaré: “William et Kate sont exemplaires dans leurs rôles.”

La duchesse de Cambridge, qui a rejoint la famille royale par mariage il y a 10 ans ce mois-ci, a été largement félicitée le jour des funérailles du prince Philip pour avoir aidé le prince William et le prince Harry en guerre à briser la glace.

Les frères, qui à cette triste occasion se sont rencontrés en personne pour la première fois en 13 mois, ont été vus en train de parler sur le chemin du retour au château de Windsor après le service funèbre d’une heure à la chapelle St George.

Des images montrent Kate dessinant William et Harry dans une conversation, avant de rejoindre rapidement la comtesse de Wessex pour les laisser discuter.

On pense également que Kate fait partie de la famille royale qui a conçu un plan pour ne pas laisser la reine en deuil seule dans les semaines qui ont suivi la perte de son mari.

Selon une source, la reine “ne sera pas seule” car les hauts royaux ont accepté de participer à un rota, qui verra le souverain recevoir de fréquentes visites.

M. Fitzwilliams pense également que le duc de Cambridge s’est révélé être un héritier approprié du trône avec la déclaration qu’il a publiée après la mort du prince Philip.

L’expert royal a déclaré: “La déclaration du duc de Cambridge William après la mort de son grand-père m’a semblé être un modèle de ce qu’un futur roi devrait penser et dire à un tel moment.”

Dans sa déclaration, le prince William s’est engagé à soutenir la reine dans les années à venir, comme le duc d’Édimbourg l’aurait souhaité et partagé des souvenirs personnels de son grand-père.

Il a déclaré: «Je serai toujours reconnaissant que ma femme ait eu tant d’années pour connaître mon grand-père et pour la gentillesse qu’il lui a témoignée.

«Je ne prendrai jamais pour acquis les souvenirs spéciaux que mes enfants auront toujours de leur arrière-grand-père venu les chercher dans sa voiture et voyant par eux-mêmes son sens contagieux de l’aventure ainsi que son sens de l’humour espiègle!

«Mon grand-père était un homme extraordinaire et faisait partie d’une génération extraordinaire.

«Catherine et moi continuerons de faire ce qu’il aurait voulu et nous soutiendrons la reine dans les années à venir.

“Mon grand-père va me manquer, mais je sais qu’il voudrait que nous continuions notre travail.”

Le prince William et Kate ont été parmi les premiers membres de la famille royale à reprendre les visites en personne après les funérailles du prince Philip.

Hier, à l’occasion du 95e anniversaire de la reine, le duc et la duchesse ont rendu visite au 282e Escadron (East Ham) des cadets de l’air de la RAF dans l’est de Londres, dans un engagement rempli d’hommages au travail du duc d’Édimbourg.

Là-bas, Kate et William ont entendu comment les jeunes ont été soutenus grâce aux Prix du duc d’Édimbourg.

Le prince Philip a occupé le poste de commodore en chef honoraire de l’air de l’Air Training Corp pendant 63 ans, avant de transmettre le patronage militaire à Kate – qui est maintenant commandant de l’air honoraire.

Au cours de la visite, l’escadron a rendu hommage au duc en lui donnant un enthousiasmant “hip, hip hourra”.

Les Cambridges reçoivent une autorisation spéciale de la reine pour assister aux fiançailles pendant une période de deuil royal pour honorer les liens du prince Philip avec les DoE Awards et les cadets de l’air.

Alors que la période de deuil national s’est terminée dimanche, la famille royale continuera son deuil jusqu’à la fin de la journée.

Kate et le prince William ne sont pas les seuls membres de la famille royale au travail cette semaine.

La princesse Anne, qui marchait derrière le cercueil de son père aux côtés du prince Charles lors de la procession de samedi, a visité trois hôpitaux du Gloucestershire mercredi.

Au cours de la sortie, la princesse royale a ouvert un jardin commémoratif pour ceux qui ont perdu la vie pendant la pandémie de COVID-19.