Kate Middleton s’amuse alors que la reine Elizabeth insiste pour couper le gâteau avec une épée. Oui, une épée.

La reine Elizabeth II a été très occupée ces derniers temps. Alors qu’elle a malheureusement perdu son mari, le prince Philip, en avril, la reine a depuis été proactive. Cela a été particulièrement vrai en ce qui concerne les relations étrangères, car elle et d’autres membres de la famille royale ont accueilli un certain nombre de personnalités majeures au Royaume-Uni. Cet événement le plus récent était le Groupe des Sept (ou G-7), auquel ont participé des dirigeants mondiaux comme le président américain Joe Biden. Bien sûr, le travail d’une reine n’est jamais terminé et, lors d’un autre événement ce même week-end, elle a coupé un gâteau… avec une épée. Inutile de dire que c’est tout un spectacle, et même Kate Middleton semblait amusée.