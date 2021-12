Kate Middleton «se confie» à la non-royauté à propos des allégations de Meghan «Je ne veux pas alourdir William» | Royale | Des nouvelles

La duchesse de Cambridge, 39 ans, était profondément « bouleversée » après avoir été entraînée dans l’interview de Meghan Markle et du prince Harry avec Oprah Winfrey. La duchesse de Sussex a déclaré à Oprah Winfrey que Kate l’avait fait pleurer avant son mariage après que des histoires aient suggéré que c’était Meghan Markle qui avait fait pleurer Kate. L’expert royal Neil Sean a affirmé que Kate s’était tournée vers son frère pendant ce temps.

S’exprimant sur sa chaîne YouTube, M. Sean a déclaré: « Il y avait une personne à qui elle pouvait vraiment se tourner, se confier et être assurée que cela n’irait pas plus loin.

« Il est devenu son rocher, son frère James Middleton.

« C’est James vers qui Kate s’est tourné en ces temps troublés parce qu’elle aimait son influence calme et relaxante.

« Cela ne veut pas dire qu’elle ne voulait pas se tourner vers son mari, le prince William, mais elle savait qu’il avait déjà pas mal de choses dans son assiette et ne voulait pas le surcharger de plus. »

L’expert royal Katie Nicholl a expliqué qu’elle avait entendu plusieurs versions de l’histoire en pleurs.

S’adressant à Entertainment Tonight, Mme Nicholl a déclaré: « J’ai entendu plus d’une version de l’histoire de l’essayage de la robe.

« J’ai entendu dire que c’était Kate qui était en larmes. Je pense que c’est la première fois que nous entendons tous que Meghan était en larmes.

« Je pense que ce dont nous pouvons être sûrs, c’est que les tensions étaient élevées, Kate venait d’accoucher, elle a apporté des fleurs à Meghan – on m’avait dit que des fleurs avaient été échangées mais il existe différentes versions de cette histoire.

Des informations avaient circulé avant les noces des Sussex selon lesquelles Meghan avait laissé Kate en larmes lors de l’essayage de la robe de demoiselle d’honneur de la princesse Charlotte – mais Meghan a dit à Winfrey que « l’inverse » s’était produit.

Meghan a déclaré qu’elle ne partageait pas les informations comme étant « dénigrantes » – et a décrit Kate comme une « bonne personne » – mais a ajouté qu’il était « vraiment important que les gens comprennent la vérité ».

Meghan a déclaré que Kate s’était excusée et lui avait acheté des fleurs, ajoutant qu’elle lui avait pardonné.

Elle a déclaré à l’animatrice de l’émission de discussion: « Le récit avec Kate, qui ne s’est pas produit, était vraiment, vraiment difficile et quelque chose qui … je pense que c’est à ce moment-là que tout a vraiment changé. »

Winfrey a pressé Meghan: « Alors précisément, avez-vous fait pleurer Kate? »

Meghan a dit « non » et lorsqu’on lui a demandé d’où venait cette histoire et s’il y avait une situation où Kate « aurait pu pleurer », Meghan a répondu: « Non, non, l’inverse s’est produit. Et je ne dis pas cela pour être désobligeant envers n’importe qui, parce que c’était une semaine très difficile du mariage, et elle était bouleversée à propos de quelque chose, mais elle l’a reconnu et elle s’est excusée et elle m’a apporté des fleurs et une note pour s’excuser, et elle a fait ce que je ferais si je savais que je ‘ J’ai blessé quelqu’un, n’est-ce pas, pour en assumer la responsabilité. »