Kate Middleton s’est déchaînée contre les dirigeants du G7 pour l’offensive de charme royal post-Brexit avec Queen | Royale | Nouvelles

La réception a lieu à l’Eden Project près de St Austell, en Cornouailles, et les dirigeants du G7 y assistent. Plus tôt dans la journée, Kate a rencontré la première dame des États-Unis, Jill Biden, et le couple a semblé s’entendre à merveille, car le FLOTUS a ensuite partagé sur Twitter que le couple “aurait pu parler pendant des heures”.

Kate a souvent été considérée comme “l’arme secrète” de la famille royale et ce soir ne fera pas exception car la firme utilise son pouvoir diplomatique doux dans une offensive de charme pour Boris Johnson et la Grande-Bretagne.

Ce soir, le beau-père de Kate, le prince Charles, devrait prononcer un discours.

Le prince de Galles dira ce soir : « La lutte contre cette terrible pandémie fournit un exemple clair de l’ampleur et de la vitesse à laquelle la communauté mondiale peut faire face aux crises lorsque nous combinons volonté politique, ingéniosité des entreprises et mobilisation du public. »

Kate et le Dr Biden se sont rencontrés pour la première fois à la Connor Downs Academy à Hayle, dans le comté de Cornwall, où les dirigeants mondiaux se sont réunis pour leur sommet.

Le couple a partagé leur passion commune pour l’éducation et a discuté du développement des enfants pendant la petite enfance.

Le Dr Biden est titulaire d’un doctorat en éducation de l’Université du Delaware et, alors que M. Biden occupait le poste de vice-président sous Barack Obama, il a réussi à jongler avec l’enseignement à temps plein au Northern Virginia Community College.

Répondant au tweet de la duchesse de Cambridge, le Dr Biden a écrit : « Nous aurions pu continuer pendant des heures !

« Merci de m’avoir invité aujourd’hui pour parler d’un problème qui nous tient à cœur tous les deux et qui est essentiel pour l’avenir de nos deux pays. »

Auparavant, le compte officiel du duc et de la duchesse de Cambridge avait déclaré sur Twitter: “Bienvenue au Royaume-Uni, @FLOTUS

“C’était formidable d’accueillir le Dr Jill Biden et des experts du Royaume-Uni et des États-Unis pour une discussion sur l’importance de la petite enfance sur les résultats tout au long de la vie, le premier jour du sommet du #G7.”

