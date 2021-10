Kate Middleton « s’est détournée » de la main affectueuse du prince William dans une vidéo refaite surface | Royale | Nouvelles

Kate Middleton semble ignorer le prince William

Le duc et la duchesse de Cambridge ont assumé un certain nombre de fonctions royales ce mois-ci, après un été passé à Balmoral et à l’île de Scilly. Le week-end dernier, William a organisé la cérémonie inaugurale du prix Earthshot, au cours de laquelle il a appelé la société à « s’unir pour réparer la planète ». Le prix, créé par le duc, récompense les personnes offrant les solutions les plus inspirantes aux défis environnementaux auxquels la planète est confrontée, cinq lauréats recevant 1 million de livres sterling pour développer leurs projets.

Ce mois-ci, Kate a également assumé un certain nombre de fonctions royales, notamment en exprimant son soutien à une étude de l’University College London sur le développement de la petite enfance.

La duchesse a créé le Royal Foundation Center of Early Childhood en juin de cette année, après avoir travaillé 10 ans pour souligner l’importance de l’éducation formative d’un enfant.

William et Kate sont parmi les membres les plus populaires de la famille royale et sont considérés comme essentiels pour que le cabinet reste pertinent pour les jeunes générations.

Cependant, dans une vidéo déterrée en 2019, Kate a semblé ignorer la main affectueuse de son mari William.

Kate a semblé une fois ignorer la main affectueuse du prince William avec une réaction réflexe (Image: .)

Alors que William essayait de placer sa main sur l’épaule de Kate, sa femme a semblé l’ignorer (Image: BBC)

Le couple royal a fait une apparition dans une émission de Noël de la BBC « A Berry Royal Christmas », animée par Mary Berry.

Pendant le programme, alors que William essayait de placer sa main sur l’épaule de Kate, sa femme a semblé l’ignorer.

Alors que certains observateurs royaux sur les réseaux sociaux ont interprété le moment comme un chatouillement, l’experte en langage corporel Blanca Cobb a déclaré à Cosmopolitan en 2019 : « Je ne pense pas que c’était un chatouillement.

« Pensez au moment où quelqu’un vous heurte, vous reculerez et tournerez votre corps pour avoir un peu d’espace.

Le couple a assisté à la remise du prix Earthshot ce week-end (Image: .)

« Vous ne savez pas que ça vient.

« Donc, cela peut être un réflexe ou cela peut être qu’elle ne voulait pas que sa main sur elle à ce moment-là, alors elle s’est éloignée de lui et son épaule est allée avec le reste de son corps. »

Mme Cobb a ajouté: « La façon dont elle a déplacé son épaule, il était évident qu’elle voulait qu’elle se détache. »

L’expert a souligné que le mouvement de Kate était peut-être un réflexe plutôt qu’un rejet de l’intimité de William.

Des images d’appel d’offres ont été publiées au cours du week-end du couple (Image: Chris Jackson/.)

Elle a ajouté: « Cela aurait pu être celui-là, elle ne voulait pas que ses mains soient sur elle alors elle a déplacé son épaule pour lui retirer la main, ou cela aurait pu être une surprise.

« Peut-être qu’elle était en pleine conversation avec la dame assise en face d’elle et ne s’est pas rendu compte qu’il le faisait.

« Parfois, quand quelqu’un se penche sur vous ou vous touche, vous bougez.

« C’est un réflexe ‒ c’est vraiment un réflexe. »

Les Cambridges ont publié trois photos des coulisses (Image: .)

Aujourd’hui, les Cambridges ont publié trois photos des coulisses prises lors de la cérémonie du prix Earthshot du week-end.

Les photos, prises par le photographe Chris Jackson, ont donné un aperçu de la tendresse et de l’intimité de la relation du couple.

Une photo montre Kate plaçant un bras autour de la taille de son mari, qui à son tour se penche plus près de la duchesse pendant qu’ils parlent.

Une autre représente Kate et William appuyés l’un contre l’autre alors qu’ils traversent les rideaux de l’Alexandra Palace.

Lors de la publication des images, M. Jackson a exprimé à quel point il était « reconnaissant » de pouvoir documenter ces récompenses.

Il a tweeté: « Reconnaissant d’avoir eu l’opportunité de documenter une partie de l’énergie et de la passion qui ont été consacrées à cet événement révolutionnaire qui changera le récit du changement climatique dans un avenir prévisible. »