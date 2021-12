Kate Middleton s’est « développée » avant le prochain rôle royal clé | Royale | Des nouvelles

Kate n’a que quelques semaines avant son 40e anniversaire. Et elle s’apprête à franchir cette étape dans la meilleure forme possible, selon une source royale.

L’initié a déclaré au magazine People : « Elle s’est vraiment imposée. »

Et elle semble être admirée pour son évolution dans son rôle.

Joan Black, qui a été invitée au service de chants de Noël Together at Christmas le 8 décembre en reconnaissance de son travail en faveur des personnes âgées pendant les confinements, a déclaré au magazine américain : « Ce qu’elle a écrit était magnifique, et rassembler tout le monde comme ça, c’est beau.

« Je sentais qu’elle était vraiment confiante.

« Nous allons bien si c’est notre future reine. »

Mme Black a fait référence à un avant-propos rédigé par Kate et publié dans le programme du concert organisé à l’abbaye de Westminster pour remercier les héros méconnus de la pandémie.

Dans ce document, Kate a décrit « l’isolement déchirant de ceux qui nous sont les plus chers ».

Elle a également déclaré: « Nous avons perdu des êtres chers, vu nos travailleurs de première ligne soumis à une pression incommensurable, et nous avons vécu un isolement déchirant de ceux qui nous sont les plus chers.

« Parallèlement à cela, nous avons vu comment les communautés se sont réunies pour soutenir ceux qui en ont le plus besoin.

« Et à travers notre séparation des autres, on nous a rappelé à quel point la connexion humaine est puissante pour nous tous.

« À quel point nous avons besoin les uns des autres. Et à quel point l’amour et le sentiment d’appartenance les uns aux autres peuvent nous réconforter dans les moments difficiles.

« L’importance d’être simplement ensemble. »

Kate a rejoint la famille royale en avril 2011, après avoir épousé le prince William.

Le couple s’était rencontré une décennie auparavant à l’Université de St Andrews en Écosse, mais n’avait commencé à se fréquenter qu’après plusieurs mois d’amitié.

Le duc et la duchesse de Cambridge n’ont pas immédiatement embrassé le travail royal à temps plein, William travaillant d’abord en tant que membre de l’équipe de recherche et de sauvetage de la RAF, puis en tant que pilote d’ambulance aérienne.

Cependant, Kate a commencé à obtenir des parrainages au cours de ses premières années en tant que royale et a jeté les bases de son travail.

L’un des projets de création d’héritage sur lequel elle a travaillé pendant une décennie est axé sur la petite enfance.

Après des années de recherche, de travail avec des mécénats et un sondage réussi à l’échelle nationale, la duchesse a lancé en mai le Royal Foundation Center for Early Childhood, son projet le plus ambitieux à ce jour.

Mais elle a également fait entendre sa voix sur d’autres questions déterminantes de notre époque, notamment la protection de la santé mentale des travailleurs de première ligne, en particulier pendant la pandémie.

De plus, on pense que Kate se prépare dans les coulisses pour son prochain rôle de princesse de Galles et assume davantage de tâches à l’appui de la Couronne alors que la reine et d’autres membres de la famille royale se préparent à prendre du recul en raison de leur âge.

Kate, cependant, ne se prépare pas seulement à son prochain rôle majeur au sein du cabinet.

Elle est également la mère de ses trois enfants bien-aimés, le prince George, la princesse Charlotte et le prince Louis.

Et, malgré le soutien de son mari William et de la nounou Maria Teresa Turrion Borrallo, la duchesse serait profondément impliquée dans l’éducation des petits Cambridges.

Un ami a déclaré au magazine américain : « [Kate] gère les choses à la maison avec les enfants et les horaires.

« Elle est extrêmement impliquée dans chaque partie de leur journée. »