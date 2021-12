Kate Middleton s’est liée avec le prince Philip par amour du hockey – « La gentillesse qu’il lui a montrée » | Royale | Des nouvelles

La duchesse de Cambridge, 39 ans, était membre d’une équipe de hockey au lycée et selon son amie d’école Gemma Williamson, le royal était particulièrement doué pour ça. Mme Williamson a déclaré au Daily Mail que « tous les garçons de l’école avaient envie de Kate pourrie » après les avoir impressionnés par son talent au hockey et à la course de fond.

Le hockey était également l’un des nombreux passe-temps du prince Philip avec le jardinage, la voile et le vol.

Le regretté Prince était autrefois capitaine des équipes de hockey et de cricket à l’école Gordonstoun.

Dans les années 1950, il a souvent joué dans des matchs de cricket de charité au profit de la National Playing Fields Association, dont il est devenu président en 1948.

Il a également été élu deux fois président du Marylebone Cricket Club.

La duchesse et le prince ont eu l’occasion de se lier pendant plusieurs années, comme l’a expliqué le prince William plus tôt cette année.

Dans une déclaration à la suite du décès de son grand-père, le duc de Cambridge a déclaré: « Je serai toujours reconnaissant que ma femme ait eu tant d’années pour faire connaissance avec mon grand-père et pour la gentillesse qu’il lui a témoignée.

« Je ne tiendrai jamais pour acquis les souvenirs particuliers que mes enfants auront toujours de leur arrière-grand-père venant les chercher dans sa calèche et voyant par eux-mêmes son sens de l’aventure contagieux ainsi que son sens de l’humour espiègle! »

Kate est connue comme une duchesse très sportive et a été photographiée en train de jouer à toutes sortes de jeux, du tennis, du cricket et du basket-ball à l’aviron et à l’accrobranche.

Elle a remis en question son amour du sport et de l’aventure dans la nature et a déclaré que le programme l’avait aidée à grandir.

Kate a déclaré: « Le Prix du duc d’Édimbourg est un excellent moyen pour les jeunes de gagner en confiance, d’acquérir de nouvelles compétences, de travailler en équipe et de s’amuser en cours de route. »

Elle a ajouté: «Je me souviens avoir essayé de faire cuire du bacon dans l’eau trempée.

« Tout était juste trempé, et j’essayais et j’essayais de cuisiner du bacon. »