Kate Middleton s’est sentie la bienvenue à Balmoral après que Queen l’a mise à l’aise avec un « geste généreux » | Royale | Nouvelles

La future belle-fille de la reine a visité la résidence de l’Aberdeenshire pour la première fois à l’été 2009. Selon Katie Nicholl, une experte royale et biographe, Elizabeth, 95 ans, a offert un “vrai cadeau” à Kate, 39 ans.

Sa Majesté a fait tout son possible pour que Kate “se sente la bienvenue” en la laissant prendre des photos autour du château, situé près du village de Crathie.

Écrivant dans sa biographie de 2013, Kate: The Future Queen, Mme Nicholl a déclaré: Jusqu’à présent, la reine n’avait rencontré Kate que brièvement lors du mariage de Peter et Autumn Phillips, mais elle a fait tout son possible pour qu’elle se sente la bienvenue, lui donnant la permission prendre des photos à Balmoral – un vrai cadeau pour un photographe, avec son architecture à tourelles et d’inspiration gothique.”

La rupture du protocole royal était encore plus importante étant donné que le prince William et Kate Middleton annonceraient leurs fiançailles plus d’un an plus tard en novembre 2010.

Nicholl a ajouté: En tant que femme qui a vécu toute sa vie aux yeux du public, la reine baisse rarement sa garde, et très peu, à part sa famille et ses amis les plus proches, peuvent voir la vraie Elizabeth.

« Maintenant, Kate se voyait accorder une audience à titre très intime.

C’était un geste généreux de la part de la reine et une décision astucieuse, étant donné que la romance semblait très sérieuse. »

Kate et William se sont finalement mariés à l’abbaye de Westminster le 29 avril 2011.

La duchesse de Cambridge reste une photographe passionnée.

Elle est devenue mécène de la Royal Photographic Society en 2019.

LIRE LA SUITE: Le prince Edward « a perdu son sang-froid » après avoir enfreint « tous les protocoles »

Avant la mort de son grand-père, la princesse Eugénie a raconté au programme Notre reine à 90 ans ses réflexions sur Balmoral.

« C’est le plus bel endroit sur terre », dit-elle.

“Je pense que Mamie est la plus heureuse là-bas, je pense qu’elle aime vraiment, vraiment les Highlands… les promenades, les pique-niques, les chiens, beaucoup de chiens, il y a toujours des chiens et des gens qui entrent et sortent tout le temps.”

Eugénie a ajouté: “En ce qui concerne la famille, nous sommes tous là, donc c’est une base charmante pour Mamie et Papy – pour que nous venions les voir là-bas où vous avez juste de la place pour respirer et courir.”