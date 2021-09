Kate Middleton snobée aux portes de l’école alors que les pères sont “beaucoup plus intéressés” par quelqu’un d’autre | Royale | Nouvelles

Bien qu’ils soient des membres supérieurs de la famille royale, le duc et la duchesse de Cambridge organisent régulièrement des courses scolaires pour leurs enfants dans le but de leur donner une éducation «normale». On peut souvent voir le couple déposer et récupérer leurs deux enfants les plus âgés à leur école Thomas’s Battersea dans le sud de Londres.

Cependant, a déclaré l’un des parents aux portes de l’école au Daily Mail, un autre parent fait tourner beaucoup plus de têtes.

Ils ont déclaré: «Personne ne donne vraiment un deuxième coup d’œil à Kate lorsqu’elle fait le dépôt de l’école.

“Nous avons aussi un mannequin de Victoria’s Secret qui s’occupe de l’école, et les pères s’intéressent beaucoup plus à elle.”

Kate Middleton et le prince William font de leur mieux pour protéger leurs enfants des projecteurs médiatiques, laissant tomber de temps en temps une rare image des tout-petits pour le plus grand plaisir des fans de Royal.

Une source royale a déclaré à OK Magazine : « Elle [Kate] vient d’une famille solidaire, elle est donc très attachée aux réseaux familiaux et aux réseaux d’amis et d’organisations.

« En tant que parents, ils sont également très doués pour retrousser leurs manches et aider lors des événements scolaires ; journées sportives, collectes de fonds et ce genre de choses.

Ils ont poursuivi: “Ils essaient d’être comme des parents normaux avec des défis parentaux normaux.”

Afin de ne pas attirer l’attention sur leur héritage particulier, les enfants portent des noms différents à l’école.

Une autre source royale a déclaré au magazine OK : « À cause de qui ils sont, William et Kate ont dû être des parents très organisés.

«Mais en tant que parents, Wills et Kate ont développé ce brillant talent de laisser autant qu’ils peuvent sembler spontanés et c’est ainsi que les enfants le voient.

«Les manières à table, les lettres de remerciement, les petites politesses sont imposées aux enfants pour qu’elles deviennent automatiques.

“Si George a été méchant, et il l’a été à l’occasion, Kate et William sont doués pour lui expliquer le bien et le mal de ce qui s’est passé.”