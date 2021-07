Kate Middleton snobée par le commentaire brutal de Harry : “Une sœur cadette aurait été plus gentille !” | Royale | Nouvelles

Les princes William et Harry se sont tenus côte à côte lors du dévoilement de la statue de la princesse Diana plus tôt ce mois-ci. Alors que les deux essayaient de faire front commun pour honorer le 60e anniversaire de leur mère, les frères ne semblaient pas trop s’engager les uns avec les autres. La réunion est intervenue après que Harry et son épouse Meghan Markle aient déclenché une série de réclamations explosives contre la famille royale – notamment que la duchesse avait été confrontée au racisme et n’avait pas été soutenue lorsqu’elle luttait contre sa santé mentale.

Meghan a également affirmé que Kate l’avait fait pleurer lors d’un essayage de demoiselle d’honneur avant son grand mariage.

Selon une source de Palace, la duchesse de Cambridge ne s’est pas inquiétée des retombées de l’interview d’Oprah Winfrey – et essaie plutôt d’agir comme un stimulateur cardiaque entre les frères.

L’expert royal Camilla Tominey a affirmé que Kate joue un rôle central dans les coulisses et essaie d’aider à réunir la famille.

Harry était incroyablement proche de son frère et de sa belle-sœur.

Le trio apparaissait souvent ensemble lors d’événements et la Royal Foundation, que Harry et Meghan ont quittée, a connu d’énormes succès avec des projets comme les Jeux Invictus pour les vétérans blessés et la campagne Heads Together.

Harry était souvent photographié en train de rire et de faire des blagues avec Kate, qu’il a dans le passé décrite comme “merveilleuse”.

S’exprimant avant le mariage des Cambridges le 29 avril 2011, cependant, le duc de Sussex a fait un commentaire légèrement inapproprié au sujet de la future épouse de son frère.

Selon un rapport de retour de Grazia, Harry a déclaré: “Un jeune frère ou une jeune sœur aurait été plus gentil.”

Dans l’interview, le prince Harry a également admis que lui et d’autres membres de la famille royale pensaient que le mariage “n’aurait jamais lieu” pour son frère aîné.

Il a déclaré: “Nous pensions tous que cela n’arriverait jamais pour lui.

“Mais c’est arrivé, et je pense que tout le monde va être très fier de lui.

« Je pense qu’il a fait ce qu’il fallait. Il a attendu, et il l’a fait quand il se sent bien, et c’est un grand pas.