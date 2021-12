Kate Middleton s’ouvre sur la lutte contre la pandémie pour le concert de Royal Carol : « La musique est si importante » | Royale | Des nouvelles

Kate a affirmé que « la musique est si importante pour moi », en parlant des luttes qui ont été rencontrées cette année, ajoutant qu’elle est également importante pour tout le monde.

La duchesse de Cambridge a déclaré que la pandémie nous avait appris à tous à quel point « nous avons besoin les uns des autres » et comment les actes de gentillesse ont apporté « confort et soulagement » pendant des périodes très pénibles.

Kate a préenregistré le message de remerciement pour présenter son concert de chant communautaire qui est diffusé par ITV ce soir.

L’événement a eu lieu à l’abbaye de Westminster où elle a invité des invités qui avaient servi leur communauté ou surmonté de grands défis personnels au cours des 18 derniers mois.

La duchesse a déclaré que « nous avons traversé une période si sombre » et « vu tant de défis », ajoutant que son concert de chant de Noël « Ensemble à Noël » était un moyen de remercier le plus de personnes possible.

Kate a ajouté: « Nous avons perdu nos proches. Nous avons vu nos travailleurs de première ligne subir une immense pression.

« Et aussi, nous avons été plus éloignés émotionnellement et socialement et isolés les uns des autres. »

L’événement festif de Kate comprenait des chants de la chorale de l’abbaye de Westminster et des performances de Leona Lewis et Ellie Goulding, qui se sont produites lors de leur réception de mariage.

Il y avait également des lectures de son mari, le prince William et la présentatrice de Good Morning Britain Kate Garraway, dont le mari, Derek Draper, a été gravement malade avec Covid.