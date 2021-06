Kate Middleton s’ouvre sur une «année difficile pour tout le monde» en raison de l’hospice pour enfants | Royale | Nouvelles

in

Kate Middleton à propos du Royal Foundation Center for Early Childhood

Kate a écrit un message émouvant pour marquer le début de la Semaine des hospices pour enfants. Dans sa déclaration, la duchesse de Cambridge a célébré le travail vital effectué au quotidien par les hospices en faveur des enfants malades et de leurs familles.

Sa déclaration disait : “L’année dernière a été difficile pour tout le monde, et particulièrement difficile et effrayante pour les familles avec des enfants gravement malades.

“Beaucoup ont commencé à se protéger bien avant les autres, s’inquiétant de la pandémie et de ce que cela pourrait signifier pour leurs enfants.

“Le thème de la Semaine des hospices pour enfants de cette année est ‘Poussé jusqu’aux limites’, reconnaissant la pression énorme à laquelle ces familles sont confrontées et pourquoi les soins et le soutien de leurs hospices locaux pour enfants sont plus que jamais nécessaires.

« Les hospices pour enfants sont une bouée de sauvetage, et j’ai eu le privilège de voir de mes propres yeux le travail remarquable qu’ils accomplissent.

Kate a écrit un message pour marquer la Semaine des soins palliatifs pour enfants (Image: GETTY)

Kate marquant l’ouverture de The Nook en 2019 (Image: GETTY)

“Ils donnent aux familles les soins et le temps dont elles ont besoin pour créer de précieux souvenirs à vie – la chance d’être des parents, pas des aidants.

“Vitalement, ils sont également là quand il est temps de dire au revoir, en s’assurant qu’une famille a de l’intimité et de la dignité afin qu’ils puissent faire leur deuil ensemble, et puissent recevoir du soutien aussi longtemps qu’ils en ont besoin.

“J’espère que vous vous joindrez à moi cette semaine des hospices pour enfants pour remercier les 54 hospices pour enfants du Royaume-Uni et leur incroyable personnel pour les soins qui changent la vie qu’ils prodiguent aux enfants et aux familles confrontés à l’inimaginable – en les aidant à tirer le meilleur parti de chaque moment précieux ensemble. “

Le message a été signé par la duchesse avec son nom complet, Catherine.

Kate est devenue la marraine de EACH en 2012 (Image : GETTY)

Il a été écrit sur une lettre portant le monogramme de la duchesse – un “C” surmonté d’une couronne.

La lettre poignante a été partagée par l’hôpital pour enfants d’East Anglia (EACH), l’un des parrainages de Kate.

Kate est devenue la marraine de EACH en janvier 2012 et a depuis mis en lumière le travail de l’organisation aux niveaux local et national.

En 2019, Kate a célébré avec une visite un succès majeur de EACH, lorsqu’elle a dévoilé son nouveau Norfolk Hospice appelé The Nook.

Kate a parlé de 2020 comme d’une “année difficile” dans sa déclaration (Image: GETTY)

Kate visitant l’hospice de Quidenham (Image: GETTY)

EACH a été créé en 1998, lorsqu’un hospice à Milton a fusionné avec un autre à Quidenham, Norfolk.

Alors que l’hospice de Norfolk a été lancé en 1991, la succursale de Milton avait été officiellement ouverte par la princesse Diana le 1er août 1989.

La mission de EACH est d’améliorer la qualité de vie et le bien-être des enfants et des familles pris en charge par l’association en fournissant des services individuels et complets à tout moment.

Au cours des 10 dernières années, Kate a concentré une grande partie de son travail royal sur la petite enfance et le bien-être des enfants.

Kate a rejoint la famille royale en 2011 (Image: EXPRESS)

La lettre de Kate intervient quelques jours après le lancement officiel du Centre pour la petite enfance de la Royal Foundation.

Le centre vise à changer la façon dont le pays pense et agit sur les cinq premières années de la vie des enfants.

Pendant cette période, les expériences que font les enfants sont importantes pour leur développement futur, a noté le centre.

La lettre de Kate marquant la Semaine des hospices pour enfants a été suivie d’un autre message, rédigé par la duchesse de Cornouailles.

Le travail royal de Kate est fortement axé sur la petite enfance et le bien-être des enfants (Image: GETTY)

Dans un message adressé aux familles soutenues par les hospices, ainsi qu’au personnel et aux bénévoles travaillant dans ces organisations, Camilla a déclaré : « Encore une fois, c’est la semaine des hospices pour enfants, je voulais donc envoyer un message à toutes les familles à travers le pays qui s’occupent de bébés, d’enfants et de jeunes malades en phase terminale.

“Vous faites face à d’énormes défis déchirants et vous êtes beaucoup dans mes pensées et mes prières.

“Je voulais également remercier le personnel et les bénévoles brillants qui font des merveilles pour aider à vivre pleinement des vies courtes, créant des souvenirs précieux et apportant réconfort et soutien à tous ceux qui franchissent vos portes.”