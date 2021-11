Kate Middleton stupéfaite par le cadeau «très spécial» d’un survivant de l’Holocauste | Royale | Nouvelles

Stephen Frank a remis à la duchesse une lettre écrite par un militaire américain à sa mère, disant « J’ai pensé que vous aimeriez la lire ». La duchesse a décrit la carte comme « très spéciale », en disant: « c’est tellement attentionné de votre part ». Kate Middleton était à l’Imperial War Museum de Londres pour inaugurer officiellement ses deux nouvelles galeries consacrées à la Seconde Guerre mondiale et à l’Holocauste.

Elle a rencontré M. Frank et une autre survivante de l’holocauste, Yvonne Bernstein.

Les deux survivants de l’Holocauste ont déjà rencontré la duchesse lorsqu’elle les a photographiés dans le cadre des « Générations : Portrait des survivants de l’Holocauste », pour marquer les 75 ans de la fin du génocide.

À son arrivée, la future reine a semblé ravie de retrouver M. Frank, en disant: « Bonjour! Je veux vous faire un gros câlin! »

Parlant de son expérience en photographiant le couple, elle a déclaré: « Vous avez été très patient, alors merci.

« J’ai adoré les articles que vous avez choisis et les couleurs. Merci pour votre temps. Vous avez été de bonnes gardiennes.

« Voir cela me rappelle vraiment des souvenirs si spéciaux. Nous devons raconter vos histoires. C’est ce qui est si puissant dans ce projet, sa nature générationnelle et la transmission des histoires. »

Elle a également remercié le couple de lui avoir fait confiance pour prendre leurs photos.

En regardant leurs portraits sur le mur, le royal de 39 ans a demandé: « Est-ce étrange de voir votre photo là-haut? C’est tellement agréable de vous revoir. Je pense si souvent à la séance, c’était une si belle opportunité. Merci beaucoup. »

MISES À JOUR EN DIRECT: Famille royale EN DIRECT: Harry fait l’éloge alors qu’il marque le jour du Souvenir

La duchesse a discuté avec Mme Bernstein des familles, Mme Bernstein demandant à la mère de trois enfants si, en tant que royale active, elle avait beaucoup de chance de voir ses enfants.

« Tout le temps », a répondu Kate, « ils sont ma priorité. »

Les nouvelles galeries de l’Imperial War Museum à Londres présentent plus de 1 500 objets provenant de 80 pays qui mettent en lumière l’impact de la Seconde Guerre mondiale sur des millions de personnes.

Pendant ce temps, les galeries de l’Holocauste racontent les histoires individuelles de certains des six millions de Juifs assassinés à travers plus de 2 000 photographies, livres, œuvres d’art, lettres et effets personnels.

A NE PAS MANQUER :

Boris admet que la «tempête» entrante de Covid pourrait à nouveau gâcher Noël [INSIGHT]

Kate et le prince William doivent «se montrer à la hauteur» [OPINION]

Harry affirme avoir averti le PDG de Twitter des émeutes de Capitol Hill la veille [REVEAL]

La propre grand-mère de la duchesse, Valerie Glassborow, et sa sœur jumelle Mary ont toutes deux travaillé à Bletchley Park pendant la guerre.

Parlant des expositions, la mère de trois enfants a déclaré: « Cela donne juste vie. Beaucoup de gens ne veulent toujours pas partager leurs histoires. C’est incroyable. J’ai hâte d’amener mes enfants. »

La duchesse a également admiré un autre portrait, réalisé par un autre photographe de John Hadju MBE.

M. Hadju, qui est né en Hongrie en 1937 mais vit maintenant à Muswell Hill avec sa femme et ses enfants, a été photographié avec un nounours niché dans sa poche supérieure.

L’homme de 82 ans a expliqué que le jouet d’enfance avait échappé avec lui d’abord à l’assaut des nazis – lorsqu’il a été placé avec sa mère dans l’horrible ghetto de Budapest – puis à l’occupation soviétique, avant de l’accompagner en Angleterre en 1956 après avoir fui. la révolution hongroise à travers les champs de mines.

En réponse à l’histoire émouvante, la future reine a déclaré: « Et Teddy était avec vous tout le temps », s’est émerveillée Kate. « Wow, mon Dieu, quelle histoire.

« J’espère que les parents expliqueront ces histoires à leurs enfants pour s’assurer que cela ne se reproduise plus.

« Ce que j’aime, ce sont les histoires personnelles, racontées dans leur contexte, comme votre nounours. »

S’exprimant ensuite, M. Hadju a déclaré: « Je vis l’histoire et je suis très heureux d’être ici. C’était une femme adorable et très intéressée, je pense, d’entendre mon histoire pour la première fois. Je n’avais eu que la chance de saisir deux choses quand nous sommes partis – et l’un était en peluche.

« Je pense que cela lui a vraiment ouvert les yeux », a-t-il ajouté.