Kate Middleton suit les traces de la reine mère avec un trait clé | Royale | Des nouvelles

Kate Middleton, qui a fêté ses 40 ans hier, a connu une décennie mouvementée au sein de la famille royale. Après avoir épousé le prince William en 2011, elle s’est lancée dans des tournées mondiales, s’est retrouvée dans les retombées du Megxit et a pleuré la perte du prince Philip en avril.

Cependant, la duchesse de Cambridge aurait développé un moyen de faire face à certains des épisodes les plus dramatiques de la même manière qu’un autre défunt royal.

S’adressant au Times à propos de la duchesse, un initié de Firm a comparé Kate à la reine mère.

Jamie Lowther-Pinkerton, 61 ans, ancien secrétaire privé principal des Cambridges et l’un des parrains du prince George, a déclaré: « Elle a cette attitude presque démodée de la reine mère envers le drame – elle ne le fait tout simplement pas. »

M. Lowther-Pinkerton, qui travaillait pour la reine mère, a poursuivi: « Quand j’avais 23 ans, j’étais l’écuyer de la reine mère pendant quelques années.

« Elle est dure.

« Elle a ce sentiment de reine mère en elle, de sorte que lorsque les choses doivent être faites, elle est là pour les faire. »

La reine mère, qui était reine de 1936 jusqu’à la mort du roi George en 1952, est décédée en 2002 à l’âge de 101 ans.

Le Times a souligné à quel point Kate est apparue à la fois calme et provocante lors des funérailles du duc d’Édimbourg, malgré le prince Harry, 37 ans, et Meghan Markle, 40 ans, tenant une interview controversée avec Oprah Winfrey, 67 ans, quelques semaines auparavant.

Kate a été félicitée pour avoir aidé son mari pendant la période tumultueuse.

Une source proche de la duchesse a déclaré au Times : « Dans les jours qui ont suivi l’interview, sa priorité était William, pas ce qu’elle ressentait à propos de ce que Harry et Meghan avaient fait.

« Elle s’est concentrée sur le soutien personnel de William dans ce qui a été une période vraiment triste de sa vie.

« Elle n’a jamais prédit le degré de brouille entre eux. »

L’un des amis les plus proches de William a également déclaré au Times: « Il a eu un an d’enfer et elle a été fantastique pour le soutenir. »