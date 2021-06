Kate Middleton suivra « son instinct naturel » pour « arranger les choses » avec Harry et Meghan | Royale | Nouvelles

La relation entre le prince William et le prince Harry serait restée tendue depuis l’interview explosive des Sussex avec Oprah Winfrey plus tôt cette année. La duchesse de Cambridge avait été décrite comme la «colle» de la famille royale au milieu de tout le drame.

Écrivant dans le Telegraph, l’experte royale Camilla Tominey a déclaré que Kate souhaitait rétablir les relations entre les Sussex et les Cambridge.

Elle a écrit: “Ayant grandi en étant proche de ses propres frères et sœurs, Pippa, 37 ans, et James, 34 ans, la duchesse est restée désireuse d’enterrer la hache de guerre même après que l’interview a été diffusée à un public mondial de millions de personnes, apparemment pour le bien de deux- la relation d’Archie, un an, avec ses cousins.”

Une source a ajouté: “Son instinct naturel est d’essayer d’aplanir les choses.”

La famille Middleton est réputée pour être proche et les Cambridges seraient très proches de Harry avant qu’il ne déménage aux États-Unis.

LIRE LA SUITE: Le conflit royal a eu des «conséquences inattendues» pour William et Kate

Après les funérailles du prince Philip, Kate a été vue en train de parler à Harry alors que la famille royale quittait la chapelle St George.

William et Kate ont ensuite marché de chaque côté du duc de Sussex avant que la duchesse ne se sépare, semblant laisser les frères discuter seuls.

Au cours de l’interview des Sussex avec Oprah, Harry a déclaré à l’animateur de chat américain que William était “piégé” dans la famille royale.

Il a dit : « Mon père et mon frère, ils sont piégés.

« Ils ne peuvent pas partir. Et j’ai une immense compassion pour cela.