Kate Middleton sur «l’art des promenades» et ses premières difficultés avec le rôle royal | Royale | Nouvelles

in

Dans le documentaire d’ITV de 2016 Notre reine à quatre-vingt-dix, la duchesse de Cambridge a parlé de “l’art des promenades” – et de ses propres difficultés. L’interview était la première de Kate à la télévision depuis ses fiançailles avec le prince William en 2011.

La duchesse de Cambridge, 39 ans, a déclaré: “Il y a un véritable art de se promener.”

« Tout le monde me taquine dans la famille que je passe beaucoup trop de temps à discuter.

« Je dois encore en apprendre un peu plus et prendre quelques conseils supplémentaires, je suppose. »

Lorsque Kate est entrée dans The Firm, être trop « bavarde » n’était pas le seul souci de la duchesse.

LIRE LA SUITE: ’20 sur 10′ La réponse adorable de George à Kate

« J’étais un peu inquiet à ce sujet, mais j’ai remarqué le lendemain qu’il était sur la table.

“Je pense qu’un geste aussi simple m’a beaucoup aidé et je l’ai remarqué depuis qu’elle l’a fait à de nombreuses reprises et je pense que cela montre juste sa prévenance, vraiment, et son souci de s’occuper de tout le monde.”

Le duc et la duchesse de Cambridge se sont rencontrés il y a 20 ans alors qu’ils étudiaient à l’Université de St. Andrews en Écosse.

Le couple vivait à quelques portes l’un de l’autre dans leur logement étudiant.

Après de nombreuses années de fréquentation, ils se sont mariés à l’abbaye de Westminster en 2011.

Depuis, ils ont accueilli trois enfants : le prince George, la princesse Charlotte et le prince Louis.