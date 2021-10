Kate Middleton surprise par Ant et Dec lors d’un événement spécial – fans hystériques | Royale | Nouvelles

Les fans royaux ont éclaté de rire après que Kate, 39 ans, a été surprise par les présentateurs Ant et Dec. Ils se sont croisés alors que la duchesse tournait à un tournant en direction de l’événement de lancement de la campagne Agir contre la toxicomanie à Londres. La conversation enjouée a vu le groupe partager une blague. Kate a parlé à Ant, 45 ans, qui a partagé son expérience de la toxicomanie, lui disant que la chose la plus importante était d’abord d’admettre et de parler à quelqu’un pour obtenir de l’aide.

Le court clip montre Kate marchant dans le couloir pour se rendre à l’événement caritatif. Elle est surprise de voir Ant et Dec près de l’entrée.

Le duo Geordie a également été surpris de voir Kate.

Dec, 46 ans, a pu être entendu dire à la duchesse de Cambridge qu’il avait l’impression de faire partie d’une « fête d’anniversaire surprise » alors que le groupe se moquait de la rencontre maladroite.

Le groupe a ensuite eu une brève discussion sur la toxicomanie et le moment de l’événement – avec Ant partageant ses propres expériences personnelles.

Il a dit à Kate qu’il était dans un « mauvais » endroit – et que l’étape la plus importante pour lui était de demander de l’aide.

Kate écouta attentivement Ant et Dec adopter une position détendue, les bras croisés et les mains dans les poches.

Les fans de Royal ont adoré regarder l’interaction et ont félicité Kate pour son comportement.

Un commentaire sur le clip YouTube, de l’utilisateur Crystal Awrey, disait : « Kate est si intelligente ! Elle ne vient jamais au dépourvu. Elle est absolument magnifique dans cette robe. Même quand elle est surprise, elle est toujours élégante.

« Pourtant, il est trop rarement discuté comme un problème de santé mentale grave. Et nous prenons rarement le temps de découvrir et de comprendre pleinement ses causes fondamentales.

« Le cheminement vers la dépendance est souvent complexe et à plusieurs niveaux. Mais, en reconnaissant ce qui se cache sous la dépendance, nous pouvons aider à éliminer le tabou et la honte qui l’entourent tristement.

« En tant que société, nous devons partir d’une position de compassion et d’empathie. Où nous nourrissons ceux qui nous entourent, comprenons leur parcours et ce qui les a précédés. »

Kate a également expliqué comment COVID-19 a affecté les taux de dépendance avec environ 1,5 million de personnes supplémentaires ayant des problèmes de dépendance depuis le début de la pandémie.