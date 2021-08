Kate Middleton travaille à « pacifier » Meghan Markle et à attiser les tensions après la naissance de Lili | Royale | Nouvelles

La fille du prince Harry et de Meghan, Lilibet Diana, est née il y a deux mois et n’a encore rencontré aucun membre de sa famille du côté de son père. C’est parce qu’ils ont déménagé aux États-Unis après que le duc et la duchesse de Sussex ont quitté leur poste de membre de la famille royale l’année dernière. Il y a eu une profonde rupture entre Harry et son frère le prince William au cours des dernières années, qui a commencé après que le duc de Cambridge a conseillé à Harry de prendre les choses lentement avec Meghan.

Leur relation s’est encore détériorée après la décision de Harry et Meghan de se retirer et à la suite de leurs actions depuis qu’ils ont quitté leurs rôles royaux.

Le couple a parlé de son expérience au sein de la famille royale, diffusant son linge sale en public, ce qui n’a pas bien marché au Palais.

L’amie de Meghan, Gayle King, a déclaré que Harry et William avaient parlé après l’interview d’Oprah Winfrey, mais que c’était “improductif”.

Ils se sont depuis vus aux funérailles du prince Philip et au dévoilement de la statue de la princesse Diana dans les jardins engloutis du palais de Kensington, mais il n’était pas clair si beaucoup de progrès avaient été faits pour mettre fin à la querelle.

Cependant, des informations sont apparues le mois dernier selon lesquelles Kate « tendait la main » à Meghan après la naissance de Lili.

Une source a déclaré à US Weekly : « Kate a beaucoup plus contacté Meghan depuis [Lili] est né.

« Elle envoie [notes and] cadeaux et essayer de construire une relation.

“Le cabinet a demandé aux membres du personnel de tendre la main davantage à Harry et Meghan pour les amener à s’adoucir un peu.”

Mme Wunder a ajouté que la naissance d’un enfant au sein d’une famille peut représenter un “nouveau départ”, ce qui peut se produire ici.

Elle a ajouté que Kate, issue d’une famille de classe moyenne très stable, aimante et normale, avait une base fantastique avec laquelle forger ces liens.

Elle a déclaré : « Je pense que la naissance d’un enfant représente toujours un nouveau départ et une opportunité pour un nouveau départ.

“Et je pense que Kate vient d’une famille très stable et aimante et elle comprend que ce n’est pas une question d’ego, il s’agit de comprendre que” nous sommes une famille “.

“Et donc je pense que c’est incroyable qu’elle fasse ce premier pas vers Meghan, qui, j’en suis sûr, se sent également heureuse qu’elle soit contactée.”

Mme Wunder a ajouté qu’elle considérait comme un “signe positif” que la reine avait invité Meghan et Harry à ses célébrations du jubilé de platine l’année prochaine.

Le monarque de 95 ans fêtera ses 70 ans sur le trône en 2022 avec d’énormes événements à Londres et à travers le pays.

Mme Wunder a déclaré à Express.co.uk que les actions de la reine sont “les plus importantes” car elle est le chef de la famille, et même de la nation.

Elle a dit que ce geste montre qu’elle est « aimante, gentille et accueillante ».

