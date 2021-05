Kate Middleton veut se réconcilier avec Harry et Meghan «pour Archie et ses cousins» | Royale | Nouvelles

Le commentateur royal Camilla Tominey a déclaré que la duchesse de Cambridge “restait désireuse d’enterrer la hache de guerre” avec le duc et la duchesse de Sussex malgré leur entretien controversé avec Oprah Winfrey. Soulignant à quel point Kate est proche de sa sœur Pippa et de son frère James, Mme Tominey a ajouté que la femme du prince William semble vouloir arranger les choses avec Harry et Meghan pour le bien de la relation du jeune Archie avec ses cousins.

Écrivant dans le Telegraph, l’expert royal a déclaré: “Ayant grandi en étant proche de ses propres frères et sœurs, Pippa, 37 ans, et James, 34 ans, la duchesse est restée désireuse d’enterrer la hache de guerre même après que l’interview a été diffusée à un public mondial de millions de personnes, apparemment pour le bien de la relation d’Archie, âgé de deux ans, avec ses cousins.”

Une source a déclaré au journal : “Son instinct naturel est d’essayer d’arranger les choses.”

Harry et Meghan vivent en Californie avec Archie, qui a eu deux ans ce mois-ci, après avoir quitté ses fonctions royales en mars 2020.

George, sept ans, Charlotte, six ans et Louis, trois ans, n’auraient pas beaucoup vu leur cousin avant de traverser l’étang.

Les Sussex, qui attendent leur deuxième enfant, ont fait une série de déclarations explosives sur la famille royale lors de leur interview télévisée avec Winfrey, diffusée en mars.

Harry a également mis à nu sa rupture dévastatrice avec son frère aîné alors qu’il versait son cœur à l’animateur de talk-show américain.

Il a dit à Winfrey: “La relation est l’espace pour le moment. Et le temps guérit toutes choses, espérons-le. “

La dispute entre les frères et sœurs autrefois proches remonterait aux premiers jours de la romance de Harry avec Meghan.

Kate s’éloigna alors subtilement, permettant aux frères de continuer seuls.

Mme Tominey a déclaré: “Laissant de côté tout ressentiment personnel qu’elle pourrait encore ressentir à propos du récit télévisé de deux heures de Harry et Meghan, Kate a fait de son mieux pour essayer de se frayer un chemin vers la réconciliation entre les frères.

“Peu de gens l’auraient blâmée d’avoir donné l’épaule froide à Harry, mais elle a clairement décidé que la situation devait être apaisée plutôt qu’aggravée.”

Harry doit retourner en Grande-Bretagne en juillet pour le dévoilement d’une statue de la princesse Diana.

Mais les tensions sont vives avec la famille royale suite à ses nouvelles explosions ces dernières semaines.

Le duc a frappé la famille royale lors d’une apparition sur le podcast Armchair Expert plus tôt ce mois-ci.

Harry s’en est également pris à sa famille dans sa nouvelle série documentaire Apple TV, The Me You Can’t See.