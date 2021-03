Kate Middleton vs Meghan Markle: un journaliste royal s’exprime sur le «vitriol» au sujet des Sussex | Royal | Nouvelles

Camilla Tominey, qui a également annoncé la nouvelle que Meghan Markle sortait avec le prince Harry en 2017, a déclaré que les trolls en ligne l’appelaient régulièrement une «c *** totale». Écrivant dans The Telegraph, elle a expliqué qu’un groupe de trolls en ligne se faisant appeler #SussexSquaders abusera de tout journaliste qui écrit autre chose que des éloges élogieux pour les anciens membres de la famille royale. Mme Tominey: «Ayant une posture plus épaisse que celle d’un rhinocéros, ce ne sont pas les références répétées à mon être ‘un c *** total’ qui me dérangeaient particulièrement, ni même la suggestion que je devrais faire adopter mes trois enfants. .

«À un moment donné, quelqu’un a même dit que ce serait une bonne idée pour moi de me boire à mort comme ma mère, dont j’ai beaucoup écrit sur l’alcoolisme chronique.

«Non, ce qui m’a vraiment attiré, c’est l’orthographe et la grammaire épouvantables. Je veux dire, si vous voulez lancer des insultes, ayez au moins la décence de me donner raison.

Elle a ajouté: «Des accusations de racisme ont longtemps été portées contre quiconque a osé écrire des éloges non dilués sur Harry et Meghan.

«Mais même moi, j’ai été décontenancé par le vitriol sur les réseaux sociaux à la suite du talk-a-thon télévisé de deux heures du couple, dans lequel ils ont qualifié la famille royale et la presse britannique de racistes tout en se plaignant de leur` `quasi insurmontable «multimillionnaire vit aux mains de la monarchie maléfique.»

Mme Tominey, qui était auparavant rédactrice royale du Sunday Express, a pris la parole alors que les Sussex étaient critiqués par le prince Albert II de Monaco pour leur entretien explosif avec Oprah Winfrey.

Au cours de la conversation, Meghan a porté des accusations de racisme à Buckingham après avoir allégué qu’un membre de la famille royale avait fait une remarque sur la couleur de peau de leur fils, Archie Harrison Mountbatten Windsor.

Le prince Harry a ajouté plus tard que le Royal sans nom n’était ni la reine ni le prince Philip.

Répondant, Buckingham Palace a déclaré que «les questions soulevées, en particulier celle de la race, sont préoccupantes», ajoutant: «si certains souvenirs peuvent varier, ils sont pris très au sérieux et seront traités par la famille en privé».

Le prince Albert a depuis décrit la «manifestation publique d’insatisfaction» du couple à l’égard de la monarchie comme inappropriée.

S’exprimant sur BBC News, il a déclaré: «Cela (l’interview d’Oprah) m’a un peu dérangé.

« Je peux comprendre d’où ils viennent d’une certaine manière, mais je pense que ce n’était pas le forum approprié pour pouvoir avoir ce genre de discussions. »

Il a ajouté: «Ces types de conversations devraient avoir lieu dans les quartiers intimes de la famille.

«Cela n’a pas vraiment besoin d’être présenté dans la sphère publique comme ça».

Faisant preuve de sympathie pour leur position, il a ajouté: «Il est très difficile d’être à la place de quelqu’un. Je peux comprendre la pression qu’ils subissaient.

Et le prince n’est pas le seul personnage de haut niveau à avoir été mécontent de l’interview des Sussex – tout en insistant sur le fait qu’ils ont fui la famille royale pour une «vie privée».

L’animateur de télévision Outspoken Piers Morgan a été tout aussi cinglant.

L’animateur de Good Morning Britain a quitté le rôle plus tôt ce mois-ci après avoir refusé de s’excuser d’avoir traité la duchesse de menteur.

Et bien que de nombreux journalistes respectables continuent de remettre en question à juste titre les affirmations de Meghan, les #SussexSquaders sont de nouveau en vigueur aujourd’hui.

À la suite de sa dernière chronique, Mme Tominey a été la cible d’une grande partie des abus.

L’un d’eux a écrit: «Ils justifient ce comportement en essayant d’abord de déshumaniser MM (Meghan Markle) pour lui faire un jeu équitable pour leurs sports sanguins de classe moyenne malades …

«La vue de Tominey me rend physiquement malade.

«C’était bon de la voir se faire appeler sur le MENSONGE qu’elle a perpétué. Ils ont sous-estimé l’équipe H&M. »

Un autre a tweeté au journaliste beaucoup d’abus avant de terminer: « Vous devriez simplement retirer vos faux rapports. »