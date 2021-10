Kate Middleton, William, Charles, Camilla et Sophie Wessex en tant que reine cimente une nouvelle entreprise | Royale | Nouvelles

Notamment, Kate, la duchesse de Cambridge et le prince William ont activement promu l’agenda écologique du duc. Le couple s’est rendu mercredi à Kew Gardens dans l’ouest de Londres dans le cadre de l’initiative Generation Earthshot, cherchant à « travailler avec des enfants sur des idées Earthshot pour sauver la planète du changement climatique ».

Les Cambridges ont été rejoints par le maire de Londres Sadiq Khan, la double championne olympique d’aviron Helen Glover et le présentateur de télévision et explorateur Steve Backshall.

Cette sortie est intervenue quelques jours avant la cérémonie télévisée de remise du prix Earthshot, qui sera retransmise par la BBC dimanche à 20h.

Cinq gagnants seront annoncés sur une liste restreinte de 15, et chaque gagnant recevra une somme de 1 million de livres sterling.

Les juges comprennent le prince William, Sir David Attenborough et la reine Rania de Jordanie.

Le prix est financé par la Royal Foundation et « est le plus ambitieux et le plus prestigieux de son genre – conçu pour inciter au changement et aider à réparer notre planète au cours des dix prochaines années », selon son site Internet.

Le prince William, qui est une force clé derrière le projet, a déclaré: « La Terre est à un point de basculement et nous sommes confrontés à un choix difficile. »

Ce choix, a-t-il affirmé, est « soit nous continuons comme nous sommes et endommageons irrémédiablement notre planète, soit nous nous souvenons de notre pouvoir unique en tant qu’êtres humains et de notre capacité continue à diriger, innover et résoudre des problèmes ».

La cérémonie de remise des prix a lieu quelques semaines avant la COP26, la conférence des Nations Unies sur le changement climatique, qui doit avoir lieu à Glasgow.

« Je comprends tout à fait parce que personne n’écouterait et ils voient leur avenir totalement détruit. »

À la suite de cette interview, le prince Charles et Camilla, duchesse de Cornouailles, 74 ans, ont également assisté à l’ouverture du Parlement gallois aux côtés de Sa Majesté jeudi.

La famille royale a posté sur Twitter pour dire: « Sa Majesté et Leurs Altesses Royales ont rencontré les chefs du parti @fmwales et gallois avant que la reine ne s’adresse aux membres du Parlement gallois au Senedd. »

Ailleurs dans la famille royale, Sophie, comtesse de Wessex, a reçu un soutien royal public pour son travail représentant la monarchie dans le Hampshire.

Dans un article publié par la famille royale, ils ont raconté comment «en tant que colonel en chef du Royal Corps of Army Music, la comtesse de Wessex a visité aujourd’hui le Royal College of Military Music dans le Hampshire pour ouvrir la nouvelle Higher Training Wing.

« Son Altesse Royale a hissé un drapeau pour marquer l’ouverture du nouveau bâtiment et a rencontré les étudiants chefs de musique.

Sophie, 56 ans, est l’épouse du plus jeune fils de la reine, le prince Edward, 57 ans.

Elle a été largement saluée comme une favorite royale, et la paire a lancé la semaine dernière le relais Queen’s Baton, avant les Jeux du Commonwealth de 2022 à Birmingham.

Les Wessex sont entrés dans le vide laissé par le départ du prince Harry et de Meghan Markle des fonctions royales supérieures et sont de plus en plus considérés comme des membres actifs clés de la monarchie.

À la suite du décès du duc d’Édimbourg en avril 2021, le comte et la comtesse de Wessex ont été parmi les tout premiers visiteurs de la reine endeuillée.