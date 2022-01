Kate Moss est le visage du lancement de la nouvelle fondation de Charlotte Tilbury

Nous avons indépendamment sélectionné ces produits parce que nous les aimons, et nous espérons que vous aussi. Achetez avec E! a des relations d’affiliation, nous pouvons donc recevoir une commission si vous achetez quelque chose via nos liens. Les articles sont vendus par le détaillant, pas par E !. Les prix sont exacts au moment de la publication.

Attention, amoureux de la beauté ! Charlotte Tilbury vient de lancer un tout nouveau fond de teint, et il est garanti qu’il sera aussi emblématique que les célébrités vedettes de la campagne.

Il a été récemment annoncé que le modèle Jourdan dunn, Bridgerton Phoebe dynevor et mannequin Kate Moss allaient être les visages des célébrités pour le nouveau fond de teint Beautiful Skin de Charlotte. À partir d’aujourd’hui, vous pouvez découvrir leur magnifique campagne et acheter le nouveau fond de teint sur CharlotteTilbury.com.

« En tant que maquilleuse des stars, j’ai utilisé cette formule de fond de teint incroyable et innovante améliorant la peau en secret toute l’année – des premières de films aux Fashion Awards – sur certains des mannequins et actrices les plus célèbres au monde qui sont tombés amoureux de son fini naturel et éclatant ! » Charlotte a déclaré dans un communiqué de presse. « Avec 30 teintes qui se mélangent et s’étirent sans effort, il se synchronise immédiatement avec votre peau et perfectionne le teint ! Beautiful Skin Foundation offre à chacun sa peau la plus belle et la plus belle chaque jour ! »

En plus de cela, la marque a également introduit un nouvel expert Foundation Finder qui utilise l’IA de beauté intelligente et la technologie de la lumière pour vous donner le fond de teint parfait en seulement 60 secondes. C’est super facile à utiliser. Vous n’avez qu’à répondre à quelques questions de base et prendre une photo, et le fondateur de la fondation opérera sa magie. L’algorithme qui change la donne prend même en compte la façon dont la fondation va se construire, se mélanger et s’oxyder. Il y a donc de fortes chances que vous trouviez vraiment la bonne personne pour vous.

Pour en savoir plus sur le tout nouveau fond de teint de Charlotte et pour vous en procurer un, consultez ce qui suit.