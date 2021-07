Kate Moss porte les sous-vêtements Skims de Kim Kardashian West – WWD

Kate Moss se lance dans les Skims de Kim Kardashian West.

Le mannequin des années 90 est le dernier visage de Kardashian’s Skims, apparaissant dans la nouvelle campagne télévisée de la marque de sous-vêtements.

“J’ai rencontré Kate pour la première fois [Moss] en 2014 à travers [Burberry’s chief creative officer] Riccardo Tisci et a été immédiatement frappé par son humour effronté, sa beauté authentique et classique – nous sommes amis depuis », a déclaré Kardashian West dans un communiqué. En effet, le duo a récemment été aperçu aux alentours de Rome, à la suite du défilé Fendi Couture.

“Elle est l’icône de la mode, définissant des générations entières de culture et de style et je suis honoré de la présenter comme le nouveau visage de Skims cet été”, a poursuivi Kardashian West, faisant référence au mannequin qui a posé pour une campagne de sous-vêtements Calvin Klein tout en restant un adolescent.

“Tout le monde porte des Skims”, peut-on entendre Moss dire dans les vidéos, alors qu’elle modélise les collections Cotton et Fits Everybody.

“Je suis fan de Skims depuis le premier jour”, a ajouté Moss dans un communiqué. “Ce que Kim fait avec la marque est tellement frais et moderne, que les femmes veulent vraiment des sous-vêtements et qui leur vont parfaitement. Je le porte, ma fille le porte – même ma mère le porte.

Les spots télévisés de 30 et 15 secondes sont réalisés et photographiés par Donna Trope et seront présentés sur les plateformes linéaires et de streaming ce jeudi.

“Kate représente tellement dans le monde de la mode, mais son influence transcende l’industrie”, a déclaré Jens Grede, cofondateur de Skims. « Elle est une force culturelle. La définition de cool et pourtant complètement unique. Il n’y a personne comme elle”

Kardashian West et Grede ont fondé Skims en septembre 2019.

Alors que la ligne de shapewear – que Kardashian West avait initialement l’intention de nommer “Kimono” – a d’abord suscité la controverse, Skims a depuis attiré un public fidèle (2,9 millions de personnes sur Instagram), des rumeurs de vente de plusieurs collections et a attiré l’attention sur le plus grande industrie du shapewear.

Au milieu de la pandémie, la marque s’est étendue aux vêtements de détente et aux sous-vêtements, tels que davantage de soutiens-gorge et de sous-vêtements. Kardashian West a également été lancé à Nordstrom en février 2020 et a ouvert un pop-up à Los Angeles au début de cette année.

La star de télé-réalité et entrepreneur de mode a déclaré à WWD en avril que les ventes en ligne de Skims avaient « quadruplé » en 2020 et que la marque espère ouvrir un magasin autonome permanent dans le courant de 2022. D’autres modèles et ambassadeurs de Skims ont inclus Kendall Jenner, Kylie Jenner, Rumer Willis, Addison Rae, Amelia Gray, Delilah Belle Hamlin, Lala Anthony, Jodie Turner-Smith et l’ancienne détenue Alice Marie Johnson.

Kardashian West a également laissé entendre qu’elle aimerait se développer dans les basiques et les shapewear pour hommes, mais aucune date n’a été fixée.

Le mois dernier, Kardashian West a révélé que Skims concevrait les sous-vêtements, les vêtements de nuit et les vêtements de détente officiels qui seront portés par les athlètes de l’équipe américaine lors des prochains Jeux olympiques d’été à Tokyo.

En outre, Kardashian West possède également une marque de beauté lucrative appelée KKW Beauty. La star a signé un accord de licence de 200 millions de dollars avec Coty à l’été 2020.