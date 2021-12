Kate « n’a pas tendu la main à Meghan » après la naissance de Lilibet Diana « sait à quel point c’est difficile » | Royale | Des nouvelles

Plus tôt dans l’année, Kate, la duchesse de Cambridge, aurait contacté Meghan Markle après la naissance de Liilibet Diana avec des notes et des cadeaux, mais ils auraient été rejetés. Cependant, l’expert royal Neil Sean a nié la spéculation et a déclaré que Kate n’avait jamais » tendu la main » à la duchesse de Sussex car elle comprenait qu’avoir trois enfants était » lourd » et s’attendait à ce que les choses soient tout aussi difficiles pour Meghan avec deux enfants. Au lieu de cela, un cadeau avec une carte félicitant Meghan et Harry pour la naissance de leur fille a été envoyé comme symbole de « politesse » et de « courtoisie ».

M. Sean a déclaré à sa chaîne YouTube: « L’histoire raconte que Catherine a essayé de tendre la main cinq fois à Meghan pour lui offrir ses félicitations à un niveau personnel après la naissance de Lili Diana.

« Maintenant, comme nous le disons souvent ici dans la série en termes justes et équilibrés, laissez-moi vous dire la vérité – cela ne s’est tout simplement pas produit et ce n’était pas par dépit ou quelque chose comme ça.

« Ce qu’on m’a dit, c’est que Catherine a vraiment compris, ayant elle-même trois enfants, quelle période difficile cela peut être.

« Après tout, les Sussex à ce stade sont maintenant les parents de deux petites personnes, donc elle ne penserait pas vraiment à intervenir et à essayer d’offrir de l’aide et de l’aide. Elle attendrait qu’on lui demande d’être invitée. »

Il a ajouté: « Ce que nous savons, c’est qu’un cadeau a été envoyé et une carte félicitant le couple.

« C’est là que l’histoire se termine, ils étaient poli et courtois, évidemment, leur famille restant immobile. »

Kate et Meghan n’auraient jamais été proches en raison de la relation difficile entre leurs maris respectifs, mais ils partageaient une relation respectueuse et chaleureuse l’un avec l’autre, selon un initié.

Ils ont expliqué: «Ils n’ont jamais été aussi proches, mais la raison pour laquelle ils ne parlent pas est à cause de la rupture entre le prince Harry et le prince William.

Plus tôt, lorsque le prince Harry et Meghan étaient des membres royaux actifs, la famille était connue pour se présenter des «cadeaux de bâillon» ou des cadeaux plus utiles plutôt qu’une grande offre

Le prince Harry a confirmé à l’émission The Late Late de James Corden que sa grand-mère avait offert un gaufrier à Archie.

Il a déclaré: « Fait intéressant, ma grand-mère nous a demandé ce qu’Archie voulait pour Noël et Meg a dit un gaufrier.

« Meg fait un beau mélange organique, dans le gaufrier, retournez-le, sortez-le, il adore ça. Archie se réveille littéralement le matin et dit » gaufre « . »