Kate partage une photo inédite du prince William en uniforme avec George, Charlotte et Louis | Royale | Nouvelles

Le duc et la duchesse de Cambridge ont partagé un court clip sur leurs comptes de réseaux sociaux de Kensington Palace. Quatre clichés figurent dans la vidéo, dont l’adorable photo de William en uniforme militaire avec ses trois enfants.

L’image semble avoir été prise à Trooping the Color en 2019.

William tient le petit Louis dans le plan, tandis que George serre la jambe droite de son père et Charlotte se tient à sa gauche.

Le duc, qui occupe le deuxième rang après le trône, a l’air fringant dans son uniforme militaire.

La vidéo présente également une photo d’un jeune William et du prince Harry avec le prince Charles.

Et il y a une photo de Kate et de son père Michael Middleton de son mariage royal en 2011.

La quatrième image est celle de la reine et du défunt prince Philip avec un certain nombre de leurs arrière-petits-enfants, dont George, Charlotte et Louis.

William et Kate ont déclaré dans la légende: “Nous souhaitons aux pères de partout une joyeuse fête des pères.”

Les fans de Royal ont réagi avec joie au message de la fête des pères des Cambridges.

Un autre a commenté : « Bonne fête des pères à tous les pères aujourd’hui.

“J’adore les photos, en particulier celle du duc de Cambridge avec ses enfants.”

Un cinquième a écrit : “Bonne fête des pères ! J’adore cette photo de Wills et des gamins.”

Un autre a dit : « La photo en bas à gauche est si précieuse. Bonne fête des pères !

Les fans de Royal vont probablement croiser les doigts pour que les Cambridges publient une nouvelle photo demain pour célébrer le 39e anniversaire de William.

La reine a également célébré sa première fête des pères sans son mari bien-aimé, le duc d’Édimbourg, dans une publication sur les comptes Twitter et Instagram de la famille royale.

Et Charles a partagé une série de clichés sur ses pages de médias sociaux Clarence House et Camilla.