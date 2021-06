Kate pensait qu’il n’était pas trop tard pour ramener Meghan et Harry avant l’interview d’Oprah | Royale | Nouvelles

Les tensions entre les Cambridges et les Sussex seraient restées tendues depuis que Harry et Meghan se sont entretenus avec l’animateur américain de l’émission de discussion en mars. Au cours de l’interview, Harry a déclaré à Oprah que son frère, le prince William, était “piégé” dans la famille royale.

Il a dit : « Mon père et mon frère, ils sont piégés.

« Ils ne peuvent pas partir. Et j’ai une immense compassion pour cela.

Meghan a également expliqué que Kate l’avait fait pleurer lors d’un essayage de robe de demoiselle d’honneur avant le jour de son mariage.

L’expert royal Camilla Tominey a déclaré que Kate avait de grands espoirs de construire des ponts avec les Sussex avant leur interview révélatrice.

“Chaque os de son corps sert à se faire des amis et à faire de son mieux… elle essaie de faire la médiation.”

Mme Tominey a expliqué à quel point Kate tient toujours à “enterrer la hache de guerre” avec Meghan et Harry même après l’interview d’Oprah.

Elle a écrit: “Ayant grandi en étant proche de ses propres frères et sœurs, Pippa, 37 ans, et James, 34 ans, la duchesse est restée désireuse d’enterrer la hache de guerre même après que l’interview a été diffusée à un public mondial de millions de personnes, apparemment pour le bien de deux- la relation d’Archie, âgé d’un an, avec ses cousins.”

Une source a ajouté: “Son instinct naturel est d’essayer d’aplanir les choses.”

La famille Middleton est réputée pour être proche et les Cambridges seraient très proches de Harry avant qu’il ne déménage aux États-Unis.