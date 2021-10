Kate prouve ses références écologiques alors que la duchesse envoie un message clair à Londres | Royale | Nouvelles

La duchesse de Cambridge a ré-porté une robe violet pâle Alexander McQueen, qui a été faite pour elle il y a une décennie, pour l’événement à Alexandra Palace dans le nord de Londres. Kate a donné à la robe, qu’elle portait pour la première fois lors d’un événement en 2011, une mise à niveau en échangeant la ceinture d’origine contre une de la collection 2018 de Jenny Packham.

L’épouse du prince William a envoyé un message avec sa robe alors que les invités à la cérémonie de remise des prix ont été invités par les organisateurs à « tenir compte de l’environnement lors du choix de leur tenue ».

Kate a gardé ses accessoires simples avec une paire de boucles d’oreilles pendantes, tout en choisissant de ne pas porter de sac à main.

La duchesse portait ses cheveux bruns brillants en boucles lâches autour d’une épaule.

Pendant ce temps, William était chic dans un blazer en velours vert foncé – également recyclé – pour la cérémonie de remise des prix inaugurale de son prix Earthshot, visant à trouver des solutions pour réparer la planète.

S’adressant à Femail, la styliste Rochelle White a déclaré à propos de la tenue de Kate : « L’upcycling dans la mode est une chose importante en ce moment, mais Kate est connue pour le faire depuis un certain temps.

« Avec ce look, j’ai l’impression qu’elle a embelli le look avec la ceinture.

« La ceinture elle-même attire le regard et ajoute un peu plus de sophistication à la robe et au look de l’événement auquel elle assiste. C’est en ajoutant un petit détail simple comme ça, qui peut transférer une tenue.

« Les ceintures autour des robes font un retour mais de manière plus tendance. Elles étaient très présentes au début des années 2000, mais avec la montée en puissance des ceintures plus fines, elles deviennent populaires.

« Kate recycle souvent ses tenues, c’était donc agréable de voir cette favorite des fans faire une autre apparition.

« Quant au prince William, il avait l’air très pimpant dans ce blazer vert en velours avec un col roulé noir, certains le décrivent comme un méchant de James Bond, certains disent qu’il ressemble à 007 lui-même des années 1960.

« Un couple vraiment stylé marchant sur le tapis vert. »

Au cours de la cérémonie de remise des prix, les lauréats de cinq catégories ont été annoncés pour leurs projets verts innovants à travers le monde.

Les gagnants sont tous apparus via un lien vidéo pour donner leur réaction à la réception d’un million de livres sterling pour développer leurs initiatives dans le cadre du programme de récompenses d’une décennie.

A la fin de l’événement, télévisé par la BBC, le duc de Cambridge est monté sur scène pour dire au public : « Je veux dire quelque chose aux jeunes qui regardent ce soir.

« Pendant trop longtemps, nous n’avons pas fait assez pour protéger la planète pour votre avenir, l’Earthshot est fait pour vous.

« Dans les 10 prochaines années, nous allons agir. Nous allons trouver les solutions pour réparer notre planète.

« S’il vous plaît, continuez d’apprendre, continuez d’exiger des changements et ne perdez pas espoir. Nous relèverons ces défis. »